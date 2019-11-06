Gala’da Güneş Işığı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ünlü sanatçı Burcu Güneş, Antalya’da bulunan Nirvana Mediterranean Excellence Otel’in yeni yüzünün tanıtıldığı gala gecesinde sahne aldı. Güneş, pop müziğe damga vuran şarkılarından türkülere, İngilizce şarkılardan jazz eserlerine, geniş repertuvarıyla sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Sesiyle olduğu kadar stiliyle de konuşulan sanatçı, Hasan Altın tasarımı renk değiştiren tütü elbisesiyle göz kamaştırdı!

Yaz boyunca yoğun konser programı olan Burcu Güneş, dinleyicilerine sürpriz projeler hazırladığını müjdeledi!