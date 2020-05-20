FUNDA’NIN "ÇARESİZİM" REKORU: Farklı Dizide Kullanılan Şarkı 44 Yıl Sonra Yenilendi

Duygu yüklü sesi ile Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Funda’nın, 1976 yılında yayınlanan ilk plağına ismini veren “Çaresizim” isimli şarkısı 2000 yılından bugüne 22 farklı dizide kullanıldı. Türkiye'de yayınlanan dizilerde en çok tercih edilen şarkı olan “Çaresizim” müzik dünyasının önemli Dj’lerinden Can Hatipoğlu tarafından yeniden düzenlendi.