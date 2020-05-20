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FUNDA’NIN "ÇARESİZİM" REKORU: Farklı Dizide Kullanılan Şarkı 44 Yıl Sonra Yenilendi

Duygu yüklü sesi ile Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Funda’nın, 1976 yılında yayınlanan ilk plağına ismini veren “Çaresizim” isimli şarkısı 2000 yılından bugüne 22 farklı dizide kullanıldı. Türkiye'de yayınlanan dizilerde en çok tercih edilen şarkı olan “Çaresizim” müzik dünyasının önemli Dj’lerinden Can Hatipoğlu tarafından yeniden düzenlendi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:05
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FUNDA’NIN "ÇARESİZİM" REKORU: Farklı Dizide Kullanılan Şarkı 44 Yıl Sonra Yenilendi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

44 yıl sonra

Ossi Müzik’in, klasikleşen şarkıları yeni nesille buluşturma çalışmaları kapsamında Dj Can Hatipoğlu ile yola çıktığı projenin ikinci single’ı olan “Çaresizim” 70’li yılların ruhu korunarak, günümüz soundları ile düzenlendi. “Funda - Çaresizim” plağı, 44 yılın ardından tüm dijital müzik platformları üzerinden bugün (15 Mayıs Cuma günü) müzikseverlerle buluşuyor.

Siyah beyaz klip ile yayında

Genç nesil yönetmenlerden Efe Cansoy’un çekip kurguladığı şarkının klibi, sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Şarkının duygusuna uygun olarak Siyah Beyaz çekilen klipte Şarkıcı Funda’nın 44 yıl sonra bile güzelliğini koruduğu gözlerden kaçmıyor…

DHA

Son Güncelleme: 20.05.2020 16:08
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FUNDANIN ÇARESİZİM REKORU44 YIL SONRA YENİLENDİYaşar Şenyüz
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