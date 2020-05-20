FUNDA’NIN "ÇARESİZİM" REKORU: Farklı Dizide Kullanılan Şarkı 44 Yıl Sonra Yenilendi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
44 yıl sonra
Ossi Müzik’in, klasikleşen şarkıları yeni nesille buluşturma çalışmaları kapsamında Dj Can Hatipoğlu ile yola çıktığı projenin ikinci single’ı olan “Çaresizim” 70’li yılların ruhu korunarak, günümüz soundları ile düzenlendi. “Funda - Çaresizim” plağı, 44 yılın ardından tüm dijital müzik platformları üzerinden bugün (15 Mayıs Cuma günü) müzikseverlerle buluşuyor.
Siyah beyaz klip ile yayında
Genç nesil yönetmenlerden Efe Cansoy’un çekip kurguladığı şarkının klibi, sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Şarkının duygusuna uygun olarak Siyah Beyaz çekilen klipte Şarkıcı Funda’nın 44 yıl sonra bile güzelliğini koruduğu gözlerden kaçmıyor…
DHA