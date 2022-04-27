Formula E’ye Serhat Durmuş imzası

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yarış tutkunlarının büyük merak ve heyecanla beklediği elektrikli otomobil yarışları Formula E, geçtiğimiz gün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşti. Organizasyonu takip eden Türk yarışseverler bir sürprizle karşılaştı. Açılış seremonisinde, dünyaca ünlü Türk DJ ve prodüktör Serhat Durmuş’un “Hislerim” adlı şarkısı çaldı.

İLK TÜRKÇE ŞARKI

Bu yıl 8’incisi düzenlenen yarışlarda ilk kez Türkçe bir şarkı kullanıldı. Prodüktör/menajer Salih Gök, Nevzemin Production ve Formula E iş birliğiyle gerçekleşen organizasyonda şarkısı kullanıldığı için büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Serhat Durmuş, önümüzdeki yıl büyük bir dünya turnesine çıkacağını da açıkladı.

GİZEMLİ İMAJ

“La Câlin”, “Hislerim”, “Yalan”, “Arres” gibi şarkıları milyon dinlenme ve görüntülenme rakamlarına ulaşan Serhat Durmuş; başta Türkiye, Hindistan, Amerika, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde büyük bir dinleyici kitlesine sahip. Durmuş, genç yaşı ve gizemli imajıyla da ilgi uyandırıyor.