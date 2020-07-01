FİNLANDİYA’DA Kİ EĞİTİMİ KOŞUYOLU’NA TAŞIDILAR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Finlandiya İlhamlı Eğitim Sistemi’yle dikkat çeken Fidol Okulları’ndan bir heyet, “Eğitim Entegrasyonu” kapsamında, bir dizi temaslarda bulunmak, eğitim faaliyetleri yürütmek ve Finlandiya’daki eğitim sistemini yerinde gözlemlemek amacıyla Finlandiya’ya gitti. Fidol Okulları Kurucusu, eğitim uzmanı Faik Birgül, İngilizce öğretmeni Hasret Latifeci ve sınıf öğretmeni Meryem Şengül’den oluşan heyet, Finlandiya’daki Veittijarvi School’da gözlem ve incelemelerde bulundu. Eğitimin devlet tarafından sağlandığı Finlandiya’daki okullar, fiziki koşullar bakımından bir hayli iyi durumda ve buna paralel olarak da eğitim kalitesi bakımından, dünyanın en iyi eğitiminin verildiği ülkeler sıralamasında uzun yıllardır birinci sırada.

FİNLANDİYA’DA İŞLENEN DERS, AYNI ANDA KOŞUYOLU FİDOL İLKOKULU’NDA!..

Finlandiya’da çeşitli temaslarda bulunan Fidol Okulları heyeti, bir ilke imza attı ve Finlandiya’daki ilkokulda işlenen İngilizce dersi, İstanbul Koşuyolu’nda Fidol İlkokulu’ndaki bir sınıfta, canlı bağlantı ile, eş zamanlı olarak gösterildi. Kış saati uygulamasıyla Finlandiya, Türkiye’den bir saat geride.

FİNLANDİYA’DAKİ ENTEGRASYON ÇALIŞMALARINA FİDOL OKULLARI VELİ VE ÖĞRENCİLERİ DE DAHİL OLUYOR!..

Fidol Okulları heyeti Finlandiya’dayken, heyecan verici bir gelişme yaşandı!.. Yıllardır Finlandiya’da yaşayan ve ticaret yapan bir Türk iş insanı, Fidol Okulları kurucusu Faik Birgül’le ortak bir projeye imza attı. Buna göre Finlandiya Tampere’de oluşturulacak evler, Türkiye’den gelecek olan Fidol Okulları veli ve öğrencilerini ağırlayacak. Çeşitli dönemlerde çocuklarıyla birlikte, kafileler halinde Finlandiya’ya gidecek olan Fidol Okulları velileri, Fin Eğitim Sistemi’ni yakından görme ve gözlem yapma fırsatı yakalayacak. Ayrıca Fidol Okulları öğrencileri de, Finlandiya’daki yaşıtlarıyla birlikte sınıf ortamında bir araya gelecek ve dersleri Finli yaşıtlarıyla birlikte dinleyecek.