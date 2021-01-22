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FİLM GİBİ BİR KLİP ÇEKTİ

Kerim Neşe'nin yeni şarkısına çektiği klip çok beğenildi.

22 Ocak 2021 Cuma 11:32
5 Okunma
FİLM GİBİ BİR KLİP ÇEKTİ

İSTANBUL

İSMAİL GÖKGEZ

Daha önce 'Yanıldım' ile besteci kimliğini ön plana çıkaran yetenekli solist Kerim Neşe, bu sefer 'Tanrım' dedi. Sözü ve müziği Kerim'e ait 'Tanrım'ın düzenlemesini Mark Figuli üstlendi. Kendi şarkısının prodüktörlüğünü de gerçekleştiren Kerim, mix'i Mark Figuli'ye mastering'i Erol Temizel'e emanet etti. Back vokal de ise Furkan G. Çelik eşlik etti. Burak Gülen'in yönetmenliğini gerçekleştirdiği video klip, Kerim'in hayranlarından tam not aldı. Şarkıcının hayranları video klibi yorum yağmuruna tuttu. Yaptıkları "film gibi klip" yorumu ise en çok beğenilen yorum oldu.

Yeni şarkısıyla ilgili düşüncelerini ifade eden Kerim Neşe, "Şahane bir albüm ile geri dönüyorum. Çok heyecanlayım çok. Duygularımı aksetmek için hiçbir kelime cümle bulamıyorum. İnsan olmazsa sanat olmaz, sanat olmazsa insan olmaz. Artık uzun yılların özlemini giderme vakti geldi. Şarkılarla ağlayacak, üzülecek, dans edecek ve neşeleneceğiz. Ama en önemlisi bu zor zamanda birlik olmamız, hassas düşünmemiz ve kendimize dönüp biraz da gerçeklere bakmamız lazım. Onun içindir ki 'Tanrım' adlı eserimi orijinal ve For Club/Radio versiyonu olarak sizlerin beğenisine sunmaktayım. Burada bütün emeği geçen arkadaşlara sesleniyorum; iyi ki varsınız. Desteğiniz için minnettarım. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Her şey insan için paylaş dünyayı aynı rüyayı. Çok tatlı ve başarılı bir ekibim var. Allah onları başımdan eksik etmesin ve bu sizler için de geçerli. 'Tanrım' ismi gibi her şeyi çok şeyi ifade ediyor. Evreni, gezegenleri, hayatı ve akışı.. 'Tanrım' bizlerde iyi ve kötü iz bırakan bir iç dünya gezisidir ve ayrıca bu eserimin sosyal sorumluluk içeren bir mesajı vardır. Günümüzde dünya hasta çok çok hasta... Çevre kirliliği, cinayetler, istismarlar, eşitsizlik, ırkçılık ve işkenceler... 'Tanrım' bütün varlıkları içeren bütün canlılara bir mesajdır" dedi.

KERİM NEŞE - 'TANRIM' YOUTUBE LİNK:

https://youtu.be/hqMr0BWzg3Q

GAZETECİ&PR DANIŞMANI

İsmail GÖKGEZ

Gsm: 0531-903-75-51

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