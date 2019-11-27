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Fidol Okulları’ndan Finlandiya’da bir ilk!

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Fidol Okulları’ndan Finlandiya’da bir ilk!

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

27 Kasım 2019 Çarşamba 17:08
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Fidol Okulları’ndan Finlandiya’da bir ilk!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

FİDOL OKULLARI’NDAN FİNLANDİYA’DA BİR İLK!..

Finlandiya İlhamlı Eğitim Sistemi’yle dikkat çeken Fidol Okulları’ndan bir heyet, “Eğitim Entegrasyonu” kapsamında, bir dizi temaslarda bulunmak, eğitim faaliyetleri yürütmek ve Finlandiya’daki eğitim sistemini yerinde gözlemlemek amacıyla Finlandiya’ya gitti. Fidol Okulları Kurucusu, eğitim uzmanı Faik Birgül, İngilizce öğretmeni Hasret Latifeci ve sınıf öğretmeni Meryem Şengül’den oluşan heyet, Finlandiya’daki Veittijarvi School’da gözlem ve incelemelerde bulundu. Eğitimin devlet tarafından sağlandığı Finlandiya’daki okullar, fiziki koşullar bakımından bir hayli iyi durumda ve buna paralel olarak da eğitim kalitesi bakımından, dünyanın en iyi eğitiminin verildiği ülkeler sıralamasında uzun yıllardır birinci sırada.

FİNLANDİYA’DA İŞLENEN DERS, AYNI ANDA KOŞUYOLU FİDOL İLKOKULU’NDA!..

Finlandiya’da çeşitli temaslarda bulunan Fidol Okulları heyeti, bir ilke imza attı ve Finlandiya’daki ilkokulda işlenen İngilizce dersi, İstanbul Koşuyolu’nda Fidol İlkokulu’ndaki bir sınıfta,  canlı bağlantı ile, eş zamanlı olarak gösterildi. Kış saati uygulamasıyla Finlandiya, Türkiye’den bir saat geride.

FİNLANDİYA’DAKİ ENTEGRASYON ÇALIŞMALARINA FİDOL OKULLARI VELİ VE ÖĞRENCİLERİ DE DAHİL OLUYOR!..

Fidol Okulları heyeti Finlandiya’dayken, heyecan verici bir gelişme yaşandı!.. Yıllardır Finlandiya’da yaşayan ve ticaret yapan bir Türk iş insanı, Fidol Okulları kurucusu Faik Birgül’le ortak bir projeye imza attı. Buna göre Finlandiya Tampere’de oluşturulacak evler, Türkiye’den gelecek olan Fidol Okulları veli ve öğrencilerini ağırlayacak. Çeşitli dönemlerde çocuklarıyla birlikte, kafileler halinde Finlandiya’ya gidecek olan Fidol Okulları velileri, Fin Eğitim Sistemi’ni yakından görme ve gözlem yapma fırsatı yakalayacak. Ayrıca Fidol Okulları öğrencileri de, Finlandiya’daki yaşıtlarıyla birlikte sınıf ortamında bir araya gelecek ve dersleri Finli yaşıtlarıyla birlikte dinleyecek. 

FİNLANDİYA’DA “FİDOL SANAT OKULU” AÇILIYOR!..

Fidol Okulları heyetini heyecanlandıran bir gelişme de, Finlandiya’da bir sanat okulu açma projesi oldu. Fidol Okulları kurucusu, eğitim uzmanı Faik Birgül, Finlandiya’daki temasları sırasında, kendisine ve Türkiye’de Fidol Okulları markasıyla yürüttüğü “Finlandiya İlhamlı Eğitim Sistemi” projesine büyük ilgi gösteren Finlandiya basınına yaptığı özel açıklamada, çok yakında, Finlandiya’da açılacak olan Fidol Sanat Okulu’nun müjdesini verdi. Başta müzik ve dans olmak üzere, çeşitli branşlarda faaliyet gösterecek olan Fidol Sanat Okulu, Türkiye’den gidecek çeşitli branşlardaki yerli sanatçıları ve sanat eğitmenlerini, Finlandiyalı çocuklarla ve aileleriyle buluşturmanın yanı sıra, Finlandiyalı gençlere de ulaşmayı hedefliyor. Türk ve Finlandiyalı sanatçı ve müzisyenleri ortak çalışmalarda buluşturmak, Türk müziğinin öne çıkan enstrümanlarının Finlandiya’da tanıtılması, bağlama, bendir, ney, kanun, klarnet gibi Türk müziğinin öne çıkan enstrümanlarıyla ilgili kursların açılması, Finlandiyalılardan Türk Müziği Korosu kurulması gibi projeler, Finlandiya’da açılacak olan Fidol Sanat Okulu’nun belli başlı planları arasında. 

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Anahtar Kelimeler:
Fidol OkullarıFinlandiya
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