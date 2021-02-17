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FERZAN ÖZPETEK ‘CAHİL PERİLER’ DİZİSİNİ ÇEKECEK

Ferzan Özpetek 20 yıl sonra Cahil Periler filminin dizisini çekmeye hazırlanıyor.

17 Şubat 2021 Çarşamba 16:41
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FERZAN ÖZPETEK ‘CAHİL PERİLER’ DİZİSİNİ ÇEKECEK

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

İtalya’da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, 20 yıl önce çektiği ‘Cahil Periler’ filminin dizisini çekecek.
Çekimlerine nisan ayında başlanması planlanan dizi üzerinde çalışan Özpetek, oyuncu kadrosunu ise henüz netleştirmedi. 

CAHİL PERİLER FİLMİNİN KONUSU
Roma’nın seçkin semtlerinden birinde lüks bir villada, kocası Massimo ile yaşayan Antonia’nın 15 yıllık mutlu evliliği, Massimo’nun bir trafik kazasında aniden ölmesiyle son bulur. Kocasının ölümünden sonra depresyona giren Antonia, bir tesadüf sonucu Massimo’nun gizli bir ilişkisi olduğunu öğrenir. Massimo’nun gizli ilişkisinin izini sürer ve bambaşka bir dünyayla karşılaşır. Bu yeni dünyanın insanları ve onların ilişkileri, Antonia’nın kendi korkuları ve sınırları ile yüzleşmesine yol açar. Antonia, belki de fark etmeden, bu insanların gözünde Massimo’nun yerini alır.

Önce Vatan Gazetesi

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