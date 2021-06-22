''FERİT ÖZKAN''DAN YAZA ''DARBE''!

Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan ve eğitimini de bu yönde sürdüren Ferit Özkan, yeni şarkısı ''Darbe''yi müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri Seçkin Özer, Ferit Özkan ve Aydan Erdil’e ait olan şarkının kariyer basamaklarını hızlandıracak güçte iddialı aranjesi ve müzik yönetmenliğini ise yine Seçkin Özer üstlendi.

Güçlü sesiyle ve klipteki samimi halleriyle kendi müzik ve video stilini inşa etmeye çalışan Ferit Özkan'ın yeni şarkısı aşktan, sevgiden ve tüm iyi niyetlerden darbe yiyen herkesin hikayesi olmaya aday.

''Darbe'' tüm müzik platformlarında yerini bulurken yönetmenliğinde Vasso' nun imzası olan klip kısa sürede dikkat çekti. Kadının bazı durumlarda erkeğe yönelik uyguladığı psikolojik şiddeti vurgulayan klipte fikirlerin sürreal temalarla izleyicisine yansıması da titizlikle hazırlanan detaylar arasında yerini aldı.

2013 yılında “Gül Bence” adlı 4 şarkılık maxi single çalışmasını yayınlayan Ferit Özkan, 2015 yılında Rising Star Türkiye yarışmasını birincilikle tamamladı.

Söz yazarı ve besteci kimliğiyle uzun yıllar birçok sevilen isme şarkılarıyla yol arkadaşlığı yapan başarılı sanatçının; 2015 yılında İlyas Yalçıntaş “Gül Bence” ve “Kalbindeyim” şarkısını, 2016 yılında Mustafa Sandal “Hepsi Aşktan” isimli şarkısını seslendirdi.

Ferit Özkan'ın yeni şarkısı ''Darbe'' Fifth Floor Records etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi NetD YouTube kanalında yayında!

Haber Sedat Sarikaya