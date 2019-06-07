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Ferhat Göçer'den Konser

Bayramın ikinci günü Kuzey Kıbrıs’taki The Savoy Ottoman Palace & Casino’da sahne alan Ferhat Göçer eğlenceli bir konser verdi.

Ferhat Göçer'den Konser

Bayramın ikinci günü Kuzey Kıbrıs’taki The Savoy Ottoman Palace & Casino’da sahne alan Ferhat Göçer eğlenceli bir konser verdi.

07 Haziran 2019 Cuma 13:27
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Ferhat Göçer'den Konser

KIBRIS- Bin beş yüz kişi’ye şarkı söyleyen sanatçı sahne’de iki saat aralıksız program yaptı. Gecenin sürprizi ise bir hayranı fotoğraf çektirmek isterken havuza düşmesi oldu.  Daha sonra gelen hayranları da havuza atlayarak sanatçı ile fotoğraf çektirmek istedi. Ünlü sanatçı, hayranları kırmayarak hepsi ile fotoğraf çektirdi. 


Kuzey Kıbrıs’ın merkezi Girne’de hizmet veren The Savoy Ottoman Palace & Casino, bayramın ikinci günü 5 Haziran Çarşamba gecesi sahnesinde ünlü şarkıcı Ferhat Göçer’i ağırladı. Otel misafirleri, sanatçının muhteşem performansı eşliğinde unutamayacakları bir gece yaşadı.Ferhat Göçer  seslendirdiği şarkılara orkestranın dans grubu renkli sahne şovlarıyla da eşlik etti. 

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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