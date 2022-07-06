Ferhat Canavar : İnsanların 1 lirada olsa birbirine yaptıkları iyilikleri görmek beni mutlu ediyor

HABER:SEDAT SARIKAYA

Son olarak Sosyal medya hesablarından İnstagram'daki yüklediği video 300.000 izlenmeyi geçince İnstagram'da bir anda çok konuşulan videolar arasına girdi bu videosu ile bazı ünlülerin dikkatini çekti ve ünlüler de yorum attı.Ferhat Canavar basına yaptığı açıklamada " Almanya'da yaşıyorum evliyim Uzun zamandır "İyilik" yapıyordum sonra düşünüp bunu akım haline getirmeye karar verdim.Kamera ile çekimler yaptım. "İyilik Akımı"'nı milleti teşvik etmek için başlattım. 1 lira da olsa yapılan iyilikler bir insanı çok mutlu ediyor " şeklinde söyleyerek basına açıklamalarını bitirdi.