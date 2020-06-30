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Ferdi Bozduman Canlı Yayındaydı

Beste Uyanık canlı yayında Ferdi Bozduman'ı ağırladı

30 Haziran 2020 Salı 14:09
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Ferdi Bozduman Canlı Yayındaydı

BALIKESİR- Medyum astrolog kabalist Ferdi Bozduman başarılı güzel sunucu spiker Beste Uyanık'ın instagram üzerinde gerçekleşen 'Moral Sohbetleri' programında yayına katıldı. Her yayına birbirinden ünlü tannınmış simaların katıldığı yayında yılların eskitemediği duayen isim Ferdi Bozdumanda birbirinden önemli konular ile gündemde yerini almaya başladı. Dokuz yıldır Kazdağları'nda yaşamını sürdüren isim covid 19 virüsü ile ilgili ve bir çok konu ile ilgili önemli açıklamarda ve bilgilendirmelerde bulundu. Yotube'de yayımlanan videoda en önemli açıklaması, "virüsün ikinci dalgası büyük olacak" diyen Bozduman'ın söyledikleri dünyada yaşanmaya başladı. Sıradışı yaşamı ile her yaptığı olay olan ve uzun süredir kendisi ile çalıştığım atrolog, medyum başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor...

Haber: Elif Hayvalı

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Anahtar Kelimeler:
Moral SohbetleriBeste UyanıkFerdi Bozduman
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