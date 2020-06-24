Ferah Zeydan 70 kilo verdi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz sene bıçak altına yatan Ferah Zeydan, doktor Erdal Cücük’ün yaptığı operasyonla midesinin bir kısmını aldırıp sıkı bir diyet uyguladıktan sonra kendi deyimiyle hayata yeniden döndü. Aynı zamanda bisiklete binerek de her gün spor yapan Ferah Zeydan’ı kilolu haliyle tanıyıp seven hayranları artık tanıyamıyor.

Sokakta karşılaştığı sevenlerine kendisinin Ferah Zeydan olduğunu ispat etmek için hayli çaba gösteren şarkıcı yeni haliyle çok mutlu. 156 kilodan 86 kiloya düşen Ferah Zeydan, kilo vermeye devam edeceğini ve hedefinin kısa zamanda 80 kilonun altına düşmek olduğunu söyledi.