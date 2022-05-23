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FENOMENLİK BİZDEN SONRA BAŞLADI

Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız eğlence hayatının vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:45
FENOMENLİK BİZDEN SONRA BAŞLADI

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

İlk fenomenler arasında yer alan Hakan Kakız iki haftada 10 konser vererek rekor kırdı. Eylül, Hakan Hepcan gibi isimlerin ilk fenomenler arasında yer aldığını söylerken ''Fenomenlik bizle başladı. Harika işlere de vesile oluyor. Gerçekten bu işi kaliteyle, insanlara dokunarak yapanlar başarıya ulaşıyor ve yıllarca sevgileri baki kalıyor. '' dedi. 

KONSER REKORU

Yaz aylarında konserden konsere koşacağını belirten Hakan Kakız, ‘’Haftanın bir günü dinleniyorum. Çok yoğunum ve yorgunum. Her günüm sahnede geçiyor. Sahne almayı çok seviyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
FenomenHakan KakızKonserHakan HepcanEylül
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