Fatoş Aksoy’un yeni oyuncağı

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İSTANBUL - İstanbul'da gece kulüplerinde aldığı sahnelerle ve canlı performanslarla ismini duyuran güzel şarkıcı Fatoş Aksoy, yeni single hazırlıklarını bitirir bitirmez soluğu Bodrum’da alacak. Arap esintili bir parça için klip hazırlığı içinde olan ve Bodrum’a dinlenmek ve eğlenmek için gideceğini belirten Aksoy, kendisine yeni bir UTV aldı. Yeni oyuncağıyla Bodrum’un keyifini çıkaracağını Fatoş Aksoy, “O kadar çok teklif alıyorum ki, Almanya, Danimarka ve Bodrum’dan teklifler var. Önce güzel bir tatil yapıp Bodrum’un keyfini çıkarmak istiyorum. Sonrasında ise teklifleri de değerlendiricem. Çünkü ben sahnedeyken çok eğleniyorum ve dinleyenlerimide eğlendiriyorum, eğlenceli bir insanım yani” diye konuştu.