Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.543,10
ALTIN
1.030,64
DOLAR
17,16
STERLİN
21,12
EURO
18,06
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alacak
Serhat Kalkınma Ajansı Personel...
Mersin Büyükşehir Belediyesi 107 adet taşınmazı kiraya verecek
Mersin Büyükşehir Belediyesi 107...
Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı
Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim...
Siirt Belediyesi 50 memur alacak
Siirt Belediyesi 50 memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fatoş Aksoy’un yeni oyuncağı

10 Haziran 2022 Cuma 20:32
Fatoş Aksoy’un yeni oyuncağı

HABER MERKEZİ

İSTANBUL - İstanbul'da gece kulüplerinde aldığı sahnelerle ve canlı performanslarla ismini duyuran güzel şarkıcı Fatoş Aksoy, yeni single hazırlıklarını bitirir bitirmez soluğu Bodrum’da alacak. Arap esintili bir parça için klip hazırlığı içinde olan ve Bodrum’a dinlenmek ve eğlenmek için gideceğini belirten Aksoy, kendisine yeni bir UTV aldı. Yeni oyuncağıyla Bodrum’un keyifini çıkaracağını Fatoş Aksoy, “O kadar çok teklif alıyorum ki, Almanya, Danimarka ve Bodrum’dan teklifler var. Önce güzel bir tatil yapıp Bodrum’un keyfini çıkarmak istiyorum. Sonrasında ise teklifleri de değerlendiricem. Çünkü ben sahnedeyken çok eğleniyorum ve dinleyenlerimide eğlendiriyorum, eğlenceli bir insanım yani” diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Fatoş Aksoyun Yeni Oyuncağıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin Ana Reklam Kaynağı Live Medya
Türkiye'nin Ana Reklam Kaynağı Live Medya
DİVA ANKARA'YA GELİYOR
DİVA ANKARA'YA GELİYOR
KIBRIS’TA MASAL GİBİ BİR GECE
KIBRIS’TA MASAL GİBİ BİR GECE
Survivor sonrası ilk bakım
Survivor sonrası ilk bakım
Güzel Şarkıcı Ayçam Yeni Şarkısı 'Suni' ile Yaza İddalı Giriyor!
Güzel Şarkıcı Ayçam Yeni Şarkısı 'Suni' ile Yaza İddalı Giriyor!
"Bitmesin Bu Yaz" bu yazın en hit şarkılarından olmaya aday!     
"Bitmesin Bu Yaz" bu yazın en hit şarkılarından olmaya aday!     
Adem Terzi'den Kerem Bürsin'e doğum günü sürprizi
Adem Terzi'den Kerem Bürsin'e doğum günü sürprizi
Dedesinden Selçuk Balcı'ya Anlamlı Miras
Dedesinden Selçuk Balcı'ya Anlamlı Miras
ÜNLÜ KOREOGRAF ASİL ÇAĞIL YILIN EN İYİ KOREOGRAFI SEÇİLDİ
ÜNLÜ KOREOGRAF ASİL ÇAĞIL YILIN EN İYİ KOREOGRAFI SEÇİLDİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi