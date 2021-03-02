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Fatih Şahin’den 2021 Makyaj Tüyoları! 

02 Mart 2021 Salı 10:52
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Fatih Şahin’den 2021 Makyaj Tüyoları! 

HABER: ASLAN SAYIM

Ünlü Make-up Artist ve Kaş Uzmanı Fatih Şahin’den 2021 Makyaj Tüyoları sizlerle! 

2021 yılının Makyaj Trendleri ne desek?

Fatih Şahin: Makyaj trendi de her yıl modayla birlikte kendini yeniliyor. Geçtiğimiz senelerde yoğun göz ve ten makyajı, abartılı highlighterlar yerine bu yıl daha sade ve doğal görünümlü toprak tonları yine ön planda görülüyor. Ancak dünya starlarının bu yıl beyaz ve neon göz kalemlerine olan ilgisinin artmasıyla beraber makyaj trendlerinin arasına , uygulaması gayet kolay olan neonlar da girmiş oldu. Fakat biz yine de doğallığı bozmadan gözlerde toprak ve kiremit tonlarına ağırlık vermekteyiz. Ten makyajında ise daha mat ürünler kullanılıyor. Dudakta ise nude renkler ve mat rujlar yerini koruyor. Yüz kontürü ise bu yıl daha az tercih edilmekte. Cansız porselen makyajlar yerini doğal kapatıcılar olan BB ve CC kremlere bırakıyor.

Estetik olmadan Doğru makyaj ile yüzümüzü istediğimiz hale getire bilir miyiz?

Fatih Şahin: Estetik gerekmeden yüz şeklimizi kontür makyajı uygulamasıyla istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Hemen hemen her makyajda uyguladığımız kontür ile saklamak istediğimiz yerleri koyu renklerle öne çıkarmak istediğimiz yerleri ise açık tonlu renklerle yüz hatlarını zayıflatarak günümüzde trend olan hollywood yüz yapısına estetik olmadan dönüştürebiliriz. 

Kaş ve Kirpik bakımı için bir ürün çıkardınız. Bu ürünü bizlere anlatır mısınız? 

Fatih Şahin: Yıllardır kozmetik dünyasında dev markalarla çalışıp edindiğim deneyimler ile asıl mesleğim olan kaş ve ifade uzmanlığını harmanlayarak yeni bir ürün yaratmak istemiştim. Hayalini kurduğum kendi markam ,kendi ürünüm olan Fatih Şahin Beauty kaş ve kirpik bakım serumumu sizlerle buluşturmanın mutluluğunu doyasıya yaşıyorum.  Her zaman doğallıktan yana olduğum için kalıcı işlemler yerine organik yöntemlerle kaş foliküllerinin aktifleştirilerek gürleşmesini ve güçlendirilmesini sağlayan bu ürünümün gururla arkasında duruyorum. Neredeyse son 1 yıldır gece gündüz demeden serumun formülasyonunu en efektif hale getirmek için uğraş verdik.  Sağlık bakanlığı onaylı, bitkisel özlerden elde edilen vitaminler ile vegan bir ürün ürettik.

Önce Vatan Gazetesi

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Fatih Şahinden 2021 Makyaj Tüyoları
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