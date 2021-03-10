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Fashion TV güzeli Lübnan yolcusu

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10 Mart 2021 Çarşamba 17:08
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Fashion TV güzeli Lübnan yolcusu

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

2020 Şubat ayında İstanbul’da Fashion TV Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat ve ünlü koreograf Ferhan Aral tarafından Pullman Hotel'de düzenlenen “Miss And Mr. Fashion TV 2020 Turkey” yarışmasında dereceye giren Duygu ÇakmakMiss Europe” yarışmasında ülkemizi temsil edecek. Duygu Çakmak geçtiğimiz günlerde Tunceli bölgesine dikkati çekmek üzere Munzur Dağı’nda kar üzerinde çekilen moda fotoğrafları ile ilgi odağı olmuştu. 

Geçtiğimiz yıl pandemi başlamadan kısa süre önce yapılan “Miss And Mr. Fashion TV 2020 Turkey” yarışmasında dereceye giren Duygu Çakmak Türkiye’yi “Miss Euroıpe” yarışmasında temsil etmek üzere Lübnan’a gidiyor. Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’ın Türkiye haklarına sahip olduğu “Miss Europe” yarışmasında ülkemiz adına podyuma çıkacak olan Duygu Çakmak, on iki gün sürecek kampın ardından 50 ülkeden gelen güzellerle finalde yarışacak. Üç yıldır mankenlik yapan ve İletişim Bilimleri alanında lisans üstü eğitimine devam eden Duygu Çakmak, İngilizce, Almanca biliyor. 20 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında Lübnan’da kalacak Duygu Çakmak “Türk kadınlarının zerafetini tüm dünyaya göstermek istiyorum” dedi.

Elli ülkeden gelen güzellerin podyuma çıkacağı yarışma, Elie Nahas tarafından 15 yıldır aralıksız olarak düzenleniyor. Ortadoğu’da yayın yapan ulusal kanallarda naklen yayınlanan yarışmanın Türkiye temsilcisi Enis Onat “’Yarışmaya Duygu’nun katılmasından dolayı çok mutluyum. Çünkü zerafeti, duruşu, güzelliği ve düzgün fiziği ile bizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum” dedi.

2019 yılında Best Model Of Turkey” yarışması finalistleri olan Duygu Çakmak, geçtiğimiz günlerde kış aylarında oluşan doğal güzelliklere ve bölgeye dikkat çekmek için Tunceli Munzur Dağı'nda kamera karşısına geçerek birbirinden çarpıcı moda fotoğraflarındaki pozlarıyla ilgi odağı olmuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Fashion TVLübnanDuygu ÇakmakMiss Europe
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