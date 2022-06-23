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"FASHİON BREEZE ADANA"DA MODA RÜZGARI

Geçtiğimiz günlerde Adana'da Duygu Zengin organizatörlüğünde, Fatih Ömercikoğlu koreografisinde gerçekleştirilen "Fashion Breeze" defilesinde moda rüzgarı esti. Özge Ulusoy, Wilma Elles, Ece Gürsel, Açelya Kartal, Hande Taşkın gibi ünlü mankenlerin podyumda boy gösterdiği defile, moda severler tarafından yoğun ilgi gördü.

23 Haziran 2022 Perşembe 11:53
"FASHİON BREEZE ADANA"DA MODA RÜZGARI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Adana Valiliği, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği organizasyon ile ilgili konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana isminin moda ile de anılıyor olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi ve Adana modasına desteklerinin süreceğini belirtti.

ÖZGE ULUSOY VELİAHTINI AÇIKLADI

Defile öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy, sorulan bir soru üzerine veliahtını açıkladı. Yeni jenerasyonda çok başarılı mankenlerin olduğunu vurgulayan tecrübeli manken Özge Ulusoy, veliahtı olarak Miss Exclusive of the World üçüncü güzeli Açelya Kartal'ı gösterdi. Ünlü manken, veliahtını ilan etmesinin mankenliği bırakacağı anlamına gelmediğini vurgularken, uzun yıllar daha işini severek yapmaya devam edeceğini söyledi.

ÇOCUKLUK HAYALİM ASTRONOT OLMAKTI

Adana'da gelinlik defilesinde podyuma çıkacak olan Ulusoy, "Evlilik hayaliniz var mıydı?" sorusuna esprili bir yanıt verdi: "Çocukluğumda ben hiç gelinlik hayali kurmadım. Benim küçükken astronot olma hayalim vardı. Astronot olamadım ama ona yakın bir meslek olan mankenliği seçtim. Devamlı havadayız, sürekli uçakla seyahat ediyoruz." dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Fatih ömercikoğluAshion BreezeZge UlusoyWilma EllesEce GürselAçelya KartalHande Taşkın
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