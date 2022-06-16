"FASHİON BREEZE ADANA" DA MODA RÜZGARI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Adana Valiliği, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği organizasyon ile ilgili konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana isminin moda ile de anılıyor olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi ve Adana modasına desteklerinin süreceğini belirtti.

ÖZGE ULUSOY VELİAHTINI AÇIKLADI



Defile öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy, sorulan bir soru üzerine veliahtını açıkladı. Yeni jenerasyonda çok başarılı mankenlerin olduğunu vurgulayan tecrübeli manken Özge Ulusoy, veliahtı olarak Miss Exclusive of the World üçüncü güzeli Açelya Kartal'ı gösterdi. Ünlü manken, veliahtını ilan etmesinin mankenliği bırakacağı anlamına gelmediğini vurgularken, uzun yıllar daha işini severek yapmaya devam edeceğini söyledi.



ÇOCUKLUK HAYALİM ASTRONOT OLMAKTI