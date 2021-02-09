Fahriye Evcen’in dönüş bileti zamlandı

HABER: AZİZ KARATAŞ

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Güzel ve başarılı oyuncu Fahriye Evcen uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye karar verdi. Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu, uzun bir süre sonra yeni bir projeye imza attı. Bir dizide rol alacak olan Fahriye Evcen’in rekor bir ücretle ekranlara döneceği iddia edildi.

Güzel ve başarılı oyuncu Fahriye Evcen uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye karar verdi. Kuruluş Osman’ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile mutlu evliliğinin ilk meyvesi olan Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu, uzun bir süre sonra yeni bir projeye imza attı. Adının sır gibi saklandığı bir dizide rol alacak olan Fahriye Evcen’in rekor bir ücretle ekranlara döneceği iddia edildi. 2019 yılında ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan güzel oyuncu, ekran macerasına ara vererek çocuğuyla ilgilenme kararı almıştı. Çocuğunun bakımıyla yakından ilgilenen ve pandemi sürecinde evden çıkmamaya özen gösteren oyuncu, uzun bir aradan sonra ekrana geri dönme kararı aldı. Pandemiden bu yana yaklaşık olarak 10 diziden teklif alan Fahriye Evcen, bir yapım şirketinin dizi anlaşmasını kabul etti. Projeyi şimdilik gizli tutan Fahriye Evcen'in bölüm başı 130 bin TL alacağı öğrenildi.