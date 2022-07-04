FA PARIS ISTANBUL FASHION SHOW 2022

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ünlü Koreograf Asil Çağıl 'ın koreografisini yaptığı ünlü modeller modeller Zeliha Çal Simge Ünal, Seviye İkbal Tulgar, Derya Ekşioğlu,Turkan Geyik, Oğulşat Gagşalova, Melissa Aslan gibi tacli guzeller poduma cıktı.

Bu sene Paris’te kuruluşunun 40. Yılını kutlayan ve 9 yılıaşkın süredir İstanbul Kampüsü’nde faaliyet gösteren IFA PARİS bugüne kadar 6000’den fazla mezun verdi ve uluslararası kapsamda moda dünyasının öncü markalarına seçkin kişiler kazandırdı.

İstanbul’da modanın öncü okulu olma yolunda ilerleyen ve her geçen yıl hem globalde hem de Türkiye’de adını başarıyla duyurmaya devam eden IFA PARİS, moda dünyasını doğudan batıya birbirine bağlayan stratejik bir konumda bulunan İstanbul’da 30 Haziran günü Fransız Büyükelçiliği'nin sahibi olduğu Fransız Sarayı’nda muhteşem bir defileye ev sahipliği yaptı.

Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı 3. sınıf öğrencilerinin mezuniyet koleksiyonunu içeren bu Moda show’u kültürel uyumu koruyan, uluslararası harmanlanmış, sürdürülebilir ve her yönüyle yenilikçi tasarımlar ile ortaya çıktı.

Tüm tasarım programı öğrencileri ile birlikte IFA PARİS İstanbul ekibi vizyonlarının yansıtıldığından emin olmak için yaklaşık bir yıldır çalışmalarını sürdürdü. Mezun olan öğrenciler tasarımlarını hazırladıktan sonra jüri sunumlarını gerçekleştirmelerinin ardından defile için hazır hale geldiler.

30 Haziran günü gerçekleşen defilede IFA PARİS İstanbul Moda Tasarımı ve Teknolojisi programı mezunlarından AitadzLalaeva, Asil Lawabna, Gamar Hasanova, Lynn Abdul Al, Negin Sadat Naji, Simge Çam, Syeda Kayanath, TasneemaKarima, Tuba Mueen, Warde Jubran’nın hazırladıkları koleksiyonlar ve Paris Kampüsü öğrencilerinin tasarımları bu özel davette sergilendi. Türk medyasında tanınmış yerel ve küresel tasarımcılar, influencer'lar, cemiyetten önemli isimlerle birlikte çok sayıda basın mensubunun da yer aldığı defile, davetlilerinin Fransız modasının havasını soluyabilecekleri bir kokteylle başlayıp podyumla son buldu.

2013 yılından bu yana İstanbul’da faaliyetlerini gerçekleştiren IFA PARIS İstanbul, moda ve lüks eğitimi almak ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkese eşsiz bir fırsat sunuyor. Lisans, lisansüstü programlar ve kısa kurslar alanında faaliyet gösteren “Uluslararası Moda Akademisi” IFA PARİS İstanbul 52 milletten 120 öğrenciye farklı sektörlerden uzmanlık alanları olan uluslararası eğitmenler tarafından eğitim veriyor.