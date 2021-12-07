Ezgi Mola’nın Altın Kelebek konuşması geceye damgasını vurdu

HABER: AZİZ KARATAŞ

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde konuşan Ezgi Mola, "Birbirimizi ötekileştirmediğimiz, her ne düşünürsek düşünelim birbirimize iyi geldiğimiz bir sene olsun" dedi.

"ÖTEKİLEŞTİRMEDİĞİMİZ BİR SENE OLSUN"

Mola, “Birbirimizi ötekileştirmediğimiz, her ne düşünürsek düşünelim birbirimize iyi geldiğimiz bir sene olsun” dedi. Mola konuşmasında, “Bu ödül benim için çok kıymetli 'Safiye'yi oynadığım için çok mutluyum. Sette çok hüzünlü gözyaşı döktüm. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mola, "Birbirimizi ötekileştirmediğimiz, her ne düşünürsek düşünelim birbirimize iyi geldiğimiz bir sene olsun" dedi.