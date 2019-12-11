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Ezgi Kuplay

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Ezgi Kuplay

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

11 Aralık 2019 Çarşamba 00:00
4 Okunma
Ezgi Kuplay

YAŞAR ŞENYÜZ/İSTANBUL

SİNEMA VE TELEVİZYON DÜNYASINA YENİ BİR YÜZ; EZGİ KUPLAY

TRT'de de yayınlanan 'Şampiyon' dizisinde kendini gösteren güzel oyuncu televizyon ve beyaz perde de emin adımlarla ilerliyor. TRT'de yayınlanan 'Şampiyon' dizisindeki oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Ezgi Kuplay, iddialı çıkışını yeni projelerle sürdürmek istiyor.  Ezgi Kuplay; “Asla oyunculuktan vazgeçmem, birçok eğitim ve belge aldım, ben oyunculuğu hakkıyla yapıyorum ve bundan sonra da böyle olacak” diyor. Genç oyuncu Ezgi Kuplay sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanıyor. 49 bin takipçisi bulunan güzel oyuncu, sosyal medya üzerinden yeni çalışmalarını, günlük hayatını, fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşıyor, onların sorularını yanıtlıyor, olumlu ya da olumsuz eleştirileri ciddiye alarak oyunculuk kariyerine yön veriyor.


Ezgi Kuplay Kimdir:


1998 İzmir doğumlu olan güzel oyuncu daha 9 yaşındayken ilkokul da Tiyatro oyunlarında rol almıştır. Lise eğitimi sırasında aynı zamanda 2015 yılında Karşıyaka Belediyesi Ziya Gökalp Kültür Merkezinde tiyatro eğitimini tamamlamış ve Ziya Gökalp Kültür Merkezinde tiyatro oyunlarında rol almaya başlamıştır. Daha sonra Sahne Tozu Tiyatrosunda 2016 – 2017 ve 2017 – 2018 dönemlerinde oyunculuk eğitim belgesini almaya hak kazanmıştır. Ezgi Kuplay bu süreçte de birçok tiyatro oyununda rol almıştır. Tüm bu eğitimleri alırken ve tiyatro oyunlarında rol aldığı dönemde aynı zamanda 2017 – 2018 yılları arasında İstanbul Drama Sanat Akademisi tarafından verilen Reklam-Dizi- Sinema Oyunculuğu ve Karakter İnşa Ediş Süreci eğitimini, genel sanat yönetmeni Ayla ALGAN ve eğitmen Erol BABAOĞLU ile eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Küçük yaştan beri sahne sanatları ve tiyatroyla iç içe olan Kuplay, ardından birçok kısa filmlerde rol alarak ilk kamera tecrübesini edinmiş ve 2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan ‘Şampiyon’ dizisinde rol almıştır. Başarılı oyuncu buradaki performansıyla birçok hayran kitlesine ulaşmıştır.

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Son Güncelleme: 11.12.2019 09:00
Anahtar Kelimeler:
TelevizyonSinemaEzgi Kuplay
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