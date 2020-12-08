EZEL AKAY İMZALI ‘9 KERE LEYLA’ YAYINDA

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Ezel Akay’ın heyecanla beklenen son filmi ‘9 Kere Leyla’ izleyicinin beğenisine sunuldu. Filmde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Alican Yücesoy gibi güçlü isimlerin yer alması 9 Kere Leyla’ya dair beklentileri yükseltti. Çoğu izleyici 9 Kere Leyla’nın kadrosundaki güçlü isimlerin performansını merak ettiğinden film yayınlanır yayınlanmaz ekran başına geçti.

Akay'ın senaryosunu da yazdığı '9 Kere Leyla', gençliğinin son dönemini yaşayan Adem'in genç sevgilisiyle birlikte olabilmek için eşinden kurtulmaya çalışmasını hikâye ediniyor.

Ezel Akay '9 Kere Leyla'yı "Bu film, kadın meselesinin ötesinde bir önem taşıyor" sözleriyle tanımladı. Akay, Haluk Bilginer'in kadroya dahil olmasıyla müthiş bir süreç başladığını söylerken ünlü oyuncunun canlandırdığı 'Adem'i, "Alttan alta bir 'erkek hayvanı' belası" sözleriyle yorumladı; "Gençliğinin son demini yaşayan 'Adem'in genç sevgilisiyle birlikte olabilmek için karısından kurtulmaya çalışmasının hikâyesi. Ama alttan alta bir 'erkek hayvanı' belası 'Adem'in macerasını karmakarışık ediyor" ifadelerini kullandı.