EYVAH! YİĞİT SARIKAYA

HABER: ASLAN SAYIM

Başarılı bir Solist olmasının yanında Uludağ Üniversitesinde Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalıbölümünü Baş Kemancı olarak bitirerek, kemana olan tutkusunu tescillemiştir. Çeşitli orkestralardasolist ve baş kemancı olarak deneyimini zirveye taşımış ve müzik aşkıyla beraber duygularını şarkılarıyla harmanlayıp siz sevenlerine ulaştırmaktadır.

Gerek müzikal bilgisiyle, gerek keman, piyano vecanlı sahne performanslarıyla sevenlerine müzikal şölen sunmuş ve sunmaya devam etmektedir.

Müzik sektöründeki serüvenine; Sözü-MüziğiEROL ÖZDAMAR’a ait,

Aranjesini SEMİH GÖNDER'in üstlendiği, Yönetmenliğini ise; ALİŞAN GÜNAY YILDIRIM’ınyaptığı “ EYVAH “ adlı projesi 19 Mayıs’da,

DİGİLİNE YAPIM PRODÜKSİYON etiketiyle siz sevenleriyle buluşturuyor