EYVAH! Müzik sektöründe kartlar yeniden dağıtılacak!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Klip çekimi Fuat Paşa yalısında gerçekleştirilen ve yönetmenliğini ise İrsel Çivit üstlendiği ”Eyvah” 80’lerin 90’ların nostaljik ezgileri ile adından söz etireceğe benziyor. Yıllardır oynadığı başarılı tiyatro oyunlarından sık sık söylediği şarkılarla da tanıdığımız Didem Sökmen, o güçlü sesini müzik kariyerine taşıma kararı almış. Şarkının sözlerinde derin bir sitem olduğunu bu sözleri hangi duygu ile yazdığını sorduğumuz güzel oyuncu sorumuza gülümseyerek bir çok insanın duygularına tercüman olmak istedim dedi. Sanatçının yıllardır hep ertelediği müzik kariyeri ”Eyvah” ile adeta müzik sektöründe kartlar yeniden dağıtılacak der gibi duruyor.

“EYVAH” ILS Vision işbirliği ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.