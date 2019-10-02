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Eylül’de bodrum çok başka

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Eylül’de bodrum çok başka

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

02 Ekim 2019 Çarşamba 19:00
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Eylül’de bodrum çok başka

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Her yıl eylül olunca soluğu Bodrum’da alan İstanbul gecelerinin tanınan siması Aydan Gömügen Tuncay bu geleneğini bu yıl da bozmayarak Bodrum’un tadını çıkartmaya devam ediyor.

İstanbul gecelerin de hayırsever kimliği ile çok yakından tanınan iş kadını ve Down İstanbul Derneği’nin kurucusu, Kare Okulları Yön. Kur. Başkanı Aydan Gömügen Tuncay bu yıl da geleneğini bozmayarak Eylül ayını Bodrum’da geçiriyor. Neden eylül diye sorduğumuzda mikrofonlarımıza konuşan Aydan hanım; Ben sizinde bildiğiniz gibi tatil yapmayı çok seviyorum, her zaman olduğu gibi bu yılda dünyanın bir çok yerini gezip dolaştım, malum eylül de okullar açılıyor ve bunun öncesinde eğitim kurumumuzda oldukça yoğun işlerimiz vardı, okullar açıldı ve benim o yoğunluğum bitti. Bende her yıl olduğu gibi yine soluğu Bodrum’da aldım. Peki neden Bodrum diye soracak olursanız; malum biz yaz aylarında da sık sık burada kalıyoruz ama o zamanlar Bodrum çok kalabalık ve çekilmez oluyor, fakat bir çok dostumuz burada olduğu için bizde geliyoruz onlarla vakit geçirmek çok zevk alıyorum. Ama Bodrum’un eylül ayını özellikle çok seviyorum, çünkü hem yaz devam ediyor, hem de her yer bom boş, çok rahat ediyorum. Arada Yunan Adalarına da kaçıyorum bu aylarda oralar da bomboş. Yani aramızda kalsın ama Eylül ayında Bodrum çok başka. Dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BodrumAydan Gömügen Tuncay
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