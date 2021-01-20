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Evlenmek istiyorum

Coşkun Sabah: Bekarlık bana göre değil, evlenmek istiyorum dedi

20 Ocak 2021 Çarşamba 17:28
15 Okunma
Evlenmek istiyorum

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Coşkun Sabah yeni şarkısını genç sanatçı Canan Çal ile birlikte düet yaparak piyasaya çıkartmıştı. Sanatçı yeni şarkısı “Gönlümün Kıymetlisi” için bir de klip çekti. Klip çekiminde ise yeniden evlenmek istediğini söyleyen Sabah Üretim yapan sanatçılara dikkat çeken sanatçı “Biz besteciler çok önemliyiz. Sit alanı gibi korunmalıyız.” dedi.

Türk sanat müziğinin usta ismi bestekar ve yorumcu Coşkun Sabah yeni şarkısı “Gönlümün Kıymetlisi” için Akatlar Kültür Merkezi’nde klip çekimi yaptı. Genç sanatçı Canan Çal ile birlikte düet yaparak seslendirdiği şarkısının büyük beğeni topladığını söyleyen sanatçı “Son zamanlarda buna benzer çok etkili güzel şarkılar çıktı. Bu da onlardan biri. Evde yalnız kaldığım zamanlarda şarkı bestelemek için çok uygun ortamlar ortaya çıkıyor. Yalnızken üretim çok daha kolay oluyor. Bir bestecinin en iyi zamanı yalnızlığıdır. Ben üreten bir sanatçı olarak da sadece yaptığım işle anılmak istiyorum. Bizim gibi üç beş tane kalan ve üreten sanatçılar var onlarda gerçekten korunmalıyız. Biz besteciler çok önemliyiz. Sit alanı gibi korunmalıyız.” dedi.

Klip çekimi öncesi düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Coşkun Sabah bir itirafta da bulundu. Evinde yalnız zaman geçirdiğinde şarkılar ürettiğini belirten sanatçı bununla birlikte bekarlığında kendisi için olmadığını da anladığını söyledi. Sabah “Bekarlık bana göre değilmiş” diyerek yalnız kalmak istemediğini belirten sanatçı “Çok zormuş bekar olmak. Evlenmek istiyorum ve evleneceğim. Evde hanımın ‘hadi yemek hazır’ diye seslenmesini özledim” dedi.

Klipte Coşkun Sabah ve Canan Çal mikrofon başında düet yaparak şarkıyı seslendirirken onlara gelin damat kıyafetleri içinde yeni evli olan Batuhan ve Tuğçe Bilgiç çifti dans ederek eşlik ettiler. Bu arada Coşkun Sabah ve Canan Çal’ın klipte çekimlerinde giydikleri kıyafetleri ise modacı Birgül Göralcan tarafından hazırlandı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Coşkun SabahCanan ÇalGönlümün Kıymetlisi
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