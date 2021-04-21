Evdekilerin sesi oldu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İlker Aydemir, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Sadun Ersönmez’e ait olan “Evde Duramıyorum” isimli single'ını kliplendirdi.

Eğlenceli klip

“Evde Duramıyorum” şarkısının video klibi Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde İstanbul’da çekildi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde evde bunalan bir adamın hikayesinin anlatıldığı klipte İlker Aydemir, sosyal olduğu günleri özleyen insanların hislerine tercüman oluyor. Küçük bir ekiple, pandemi kurallarına uyularak çekilen klibinde Aydemir, eğlenceli halleriyle de dikkat çekiyor.