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Etiler’in yeni prensi: Kenan Can işletmesi

Başarılı işletmeci Kenan Can gece gündüz eğlenceyi Etiler’e taşıdı. Hem meyhane hem after eğlence olarak Selim Kaya patronluğunda işletilen iki farklı mekanda da eğlence zirveye tırmanıyor.

Etiler’in yeni prensi: Kenan Can işletmesi

Başarılı işletmeci Kenan Can gece gündüz eğlenceyi Etiler’e taşıdı. Hem meyhane hem after eğlence olarak Selim Kaya patronluğunda işletilen iki farklı mekanda da eğlence zirveye tırmanıyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:13
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Etiler’in yeni prensi: Kenan Can işletmesi

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Başarılı işletmeci Kenan Can gece gündüz eğlenceyi Etiler’e taşıdı. Hem meyhane hem after eğlence olarak Selim Kaya patronluğunda işletilen iki farklı mekanda da eğlence zirveye tırmanıyor. Başarılı işletmeci Can, Her Gece Meyhane ve Etiket adlı mekanlarda eğlence sevenlere iki farklı hizmet sunuyor. Akşam vakti gidiyorsunuz birbirinden leziz mezeler eşliğinde, her çağın müziğini dinleyip yeni nesil meyhane eğlencesini yaşıyorsunuz. Tabii bu eğlenceye nefis mezeler de eşlik ediyor. Lezzetli mi lezzetli! Peki sonra ne mi oluyor? After eğlenceler meşhurdur biliyorsunuz ki. After eğlence konsepte sahip Etiket kulübe gidip yurt dışındaki eğlenceleri yaşayabiliyorsunuz. Birbirinden güzel dans şovlara ve etkinliklere tanıklık edebiliyorsunuz.  Pratik, kaliteli ve hizmette sınır tanımayan bir eğlence anlayışını İstanbul’un göz bebeği Etiler’e taşıyan Kenan Can’ı tebrik etmek gerekiyor. Yıllardır bu sektörde öncü konumuna geldi. Başarısı birçok insan tarafından takdir ediliyor, müşterileri artık onunla kanka olmuş durumda. Ailenizle eğlenir gibi eğleniyorsunuz. Kenan Can ise, “Herkesi yeni nesil meyhanemize ve after mekanımıza bekliyoruz. Eğlenceyi İstanbul’un göz bebeğine taşıdık. Eğlence denince akıllara gelmeye ve yer etmeye devam edeceğiz." dedi.

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