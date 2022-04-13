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Estetiğin Oscarları AMWC de Sahiplerini Buldu

13 Nisan 2022 Çarşamba 12:24
Estetiğin Oscarları AMWC de Sahiplerini Buldu

Haber: Aslan Sayım

Dünyanın en büyük ve prestijli estetik kongrelerinden olan AMWC 2022 Monaco Monte Carlo‘da düzenlendi.  Estetikte Dünya Oscar ödülleri sahiplerine kavuştu. 

Estetik Oscarlarında “BEST SUSPENSION THREAD” dünyanın en iyi askılama ipi alanında ardarda 6. kez, toplamda ise  7. kez ödül alan Aptos; ürünlerinin başarısını bir kez daha tescilledi. 

ESTETİK OSCARLARINDA doktor olarak Türkiye’mizin gururu da Uzm Dr Hüray Hügül oldu. 

“BEST THREAD LIFTING” yani askıyla en iyi germe yarışmasında Uzman Doktor Hüray

Hügül ilk üç finalist arasında yükseldi ve kendi

kategorisi olan Askı ile Yüz ve Boyun Germe

Estetiğinde Türkiye'mizin gururu oldu. 

Aptos ürünlerini sıkça kullanan ve Aptos Hamak Yöntemini birçok bilimsel kongrede de anlatan Dr Hüray HÜGÜL ve APTOS yurtdışından büyük zaferlerle dönerek hepimize bilimsel ilham oldular.

Son Güncelleme: 13.04.2022 12:26
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Estetiğin Oscarları AMWC De Sahiplerini Buldu
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