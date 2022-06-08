Eski ve Yeni Bir Arada

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sayısız kült esere imza atan ve 1996 yılında kaybettiğimiz besteci ve söz yazarı Selahattin Sarıkaya’nın şarkıları bugünün soundları ile yeniden hayat buluyor.

Alternatif popun yükselen isimlerinden Evdeki Saat, albümün ilk şarkısı “Adana Köprü Başı” ile 3 Haziran Cuma günü dinleyici ile buluşuyor. Aynı zamanda Evdeki Saat’inde ilk cover parçası olma özelliğini taşıyan kült türkü “Adana Köprü Başı” bambaşka bir sound ile karşımıza çıkıyor.

Özgün müzik tarzını, hepimizin ezbere bildiği Adana Köprü Başı ile harmanlayan Evdeki Saat, klip çekiminde de eğlenceli anlar yaşadı. Müzik yapan bir grup arkadaşın eğlenceli hallerini izlediğimiz klibin yönetmen koltuğunda Melike Besli otururken, sözü, müziği Selahattin Sarıkaya’ya ait olan Adana Köprü Başı isimli cover parçanın düzenlemesi Evdeki Saat imzası taşıyor.

ByWillow yapımcılığında müzikseverle buluşacak olan Selahattin Sarıkaya Şarkıları isimli proje albümünde Evdeki Saat ile birlikte birçok genç müzisyen isim de bulunuyor. Şarkıları sırasıyla dinleyici ile buluşacak olan bu albümde Mehmet Erdem, Melek Mosso, Tuğçe Kandemir, Mary Jane, Mavi Gri ve Bağzıları gibi başarılı isimler de var.