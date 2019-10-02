Eski gazete emekçileri yıllar sonra bu düğünde buluştular

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

70-80-90’lı yıllarda Hürriyet gazetesi pikaj servisinin emekçileri Ümraniye’de gerçekleşen bir düğünde aynı masanın etrafında toplanarak eski günlerini andılar. Bilgisayarlı sayfa düzenlemesi öncesinde gazetelerin en önemli servislerinden biri olan pikaj servisinin son temsilcilerinden Fahrettin Kırmazel’in oğlu Seçkin Kırmazel, Akgün Tekoğlu ile geçen akşam Ümraniye Crown Plaza Hotel’de gerçekleşen düğün ile dünya evine girdiler. Yaklaşık 300’den fazla misafirin davet edildiği düğün gecesinde, bütün konuklarla tek tek ilgilenen Akgün ve Seçkin çifti eski gazete emekçileri ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler.