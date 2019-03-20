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Eski dosta vefa

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Eski dosta vefa

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

20 Mart 2019 Çarşamba 13:22
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Eski dosta vefa

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

90’lı yıllarda podyumların tesçilli güzellerinden Sevcan Zabit ve her defilenin vazgeçilmez yakışıklısı, sinema ve dizi oyuncusu Engin Koç eski dostları, İBAL Ev Tekstilinin sahibi Alizade ailesinin yıllar sonra Bahçelievler de açtıkları satış mağazasının açılışına giderek destek verdiler. Katıldıkları açılıştan hiçbir ücret talep etmeyen Sevcan ve Koç her şey para değil, yıllar önce İbal Tekstil ile çok çalıştık, çok ekmeklerini yedik yıllar sonra tekrar piyasaya girmek için mağaza açacaklarını duyunca eski günlerin hatırına koşa koşa geldik, dediler. İnternet’te ve sosyal medyada tekrar satışlara başladıklarını söyleyen İbal Group Genel Müdürü Göher Alizade, İnternette ve sosyal medya da Moire Store markası ile yaptığımız satışlarımızı desteklemek ve ürünlerimizi görerek almak isteyen müşterilerimiz için Bahçelievler’de ki bu mağazayı açtık, bundan sonra müşterilerimize buradan perakende olarak ta hizmet vermeye devam edeceğiz, dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Sevcan ZabitEngin Koç
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