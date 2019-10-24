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Esin Terzioğlu

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Esin Terzioğlu

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

24 Ekim 2019 Perşembe 16:11
17 Okunma
Esin Terzioğlu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

2019 MISS KUZEY KIBRIS KRALİÇESİ ESİN TERZİOĞLU

ÇİN'DE KASIM AYINDA GERÇEKLEŞECEK , DÜNYA MANKENLER KRALİÇESİ 

2019 YARIŞMASI'NDA KUZEY KIBRIS’I ESİN TERZİOĞLU TEMSİL EDECEK.

Çin Kültür Bakanlığı'nın  himayelerinde  gerçekleşen dünyanın   en prestijli  uluslararası  modellik yarışmasında  Kuzey Kıbrıs’ı Miss Kuzey Kıbrıs 2016 Güzeli , 21 yaşındaki  ESİN TERZİOĞLU  temsil edecek...

Kraliçe  Esin Terzioğlu, YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi,Antrenörlük Bölümü son sınıf  öğrencisi. 1.78m   boyu  ve düzgün  fiziği yanında deneyimli  bir podyum mankeni olan Miss Kuzey Kıbrıs Güzeli Esin '' En son 1990  yılında  Taiwan'da  gerçekleşen  KKTC Dostu Organizatör  Çevik Suha Alpaylı'nın  daveti ile  1989 KKTC Güzeli Şebnem Özbenli ile  yer aldığımız  yarışmaya, yaklaşık 30 yıl sonra  yeniden  davet almamızdan dolayı çok mutluyum. Diyerek sözlerini sürdüren kıbrıslı güzel;

Kendime  ve podyum deneyimime  bağlı kalarak dünya finalinde  en iyi şekilde  Miss Model of North Cyprus  bandı ile ülkemi temsil edeceğim...Yaşasın Kuzey Kıbrıs diyorum...Başarı dilekleriniz  Kasım ayındaki dünya finali için  Çin'de benimle olsun...''

Tanınma ve Tanıtma Seferberliğimiz sürecinde 30 Yılda 80 Dünya Yarışması misyonumuzda  bu kez Çin Kültür Balanlığı himayelerinde gerçkelşen 31. Geleneksel  Miss Model  of The World  Yarışmasında  Çin'de yaşanacak dünya  finali için dünyanın 70 ülkesinden profosyonel modellerin katılacağı 31. Dünya Mankenler Kraliçesi  Yarışması (Miss Model of the World) 2019  finaline  KUZEY KIBRIS  olarak aldığımız  resmi davetle  büyük finalde MISS  NORTH CYPRUS  olarak yer alacağız. Çin resmi makamları tarafından böylesi köklü bir organizasyona yarışmanın Türkiye başkanı sayın Barbaros Yüksel tarafından davet alıp, Kuzey Kıbrıs olarak yer almanın ülke tanıtımımız için gururu içindeyiz. dedi.

Günkut Ajansın sahibi Bülent Günkut mikrofonlara konuşarak ''Güzellikleri   Yaşa ve Yaşat   diyorum...30 yılda  80 dünya yarışması her geçen yıl  bizi tanımakta  olan dünyaya   güzellikler   adına  mesaj vermeye  devam ediyoruz... Şimdi gözler  Dünyanın  en önemli ülkelerinden  olan Çin   ve Çin Kültür Bakanlığı himayelerinde  gerçekleşmekte olan Uluslararası  Mankenlik Yarışmasının   31. yılında...80 ülke  modeli arasında  başarı dileklerimiz  her daim olduğu gibi  kendisine çok güvendiğimiz   Miss Kuzey Kıbrıs 2016 Güzellik Kraliçesi  ESİN TERZİOĞLU'nda......Başarılar   Miss  Model of North Cyprus  Esin Terzioğlu..''

31.Miss Model of the World  -Dünya Mankenler Kraliçesi  için  hazırlıklarını   Günkut Ajans ile birlikte  sürdürmekte  olan KKTC Güzeli  Esin Terzioğlu, ünlü modacıların koleksiyonlarından oluşan kostümleri  ve  saç ve makyaj çalışmalarını  sürdürmektedir..İlgili  dünya finaline KKTC'yi tanıtıcı  armağanlarla  ve dökümanlarla katılacak  olan  güzelimiz  Kasım  ayı başında  adadan  ayrılacak. dedi…

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Anahtar Kelimeler:
Esin TerzioğluMiss Kuzey KıbrısMiss Kktc Kraliçesi
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