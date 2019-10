HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

2019 MISS KUZEY KIBRIS KRALİÇESİ ESİN TERZİOĞLU

ÇİN'DE KASIM AYINDA GERÇEKLEŞECEK , DÜNYA MANKENLER KRALİÇESİ

2019 YARIŞMASI'NDA KUZEY KIBRIS’I ESİN TERZİOĞLU TEMSİL EDECEK.

Çin Kültür Bakanlığı'nın himayelerinde gerçekleşen dünyanın en prestijli uluslararası modellik yarışmasında Kuzey Kıbrıs’ı Miss Kuzey Kıbrıs 2016 Güzeli , 21 yaşındaki ESİN TERZİOĞLU temsil edecek...

Kraliçe Esin Terzioğlu, YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi,Antrenörlük Bölümü son sınıf öğrencisi. 1.78m boyu ve düzgün fiziği yanında deneyimli bir podyum mankeni olan Miss Kuzey Kıbrıs Güzeli Esin '' En son 1990 yılında Taiwan'da gerçekleşen KKTC Dostu Organizatör Çevik Suha Alpaylı'nın daveti ile 1989 KKTC Güzeli Şebnem Özbenli ile yer aldığımız yarışmaya, yaklaşık 30 yıl sonra yeniden davet almamızdan dolayı çok mutluyum. Diyerek sözlerini sürdüren kıbrıslı güzel;

Kendime ve podyum deneyimime bağlı kalarak dünya finalinde en iyi şekilde Miss Model of North Cyprus bandı ile ülkemi temsil edeceğim...Yaşasın Kuzey Kıbrıs diyorum...Başarı dilekleriniz Kasım ayındaki dünya finali için Çin'de benimle olsun...''

Tanınma ve Tanıtma Seferberliğimiz sürecinde 30 Yılda 80 Dünya Yarışması misyonumuzda bu kez Çin Kültür Balanlığı himayelerinde gerçkelşen 31. Geleneksel Miss Model of The World Yarışmasında Çin'de yaşanacak dünya finali için dünyanın 70 ülkesinden profosyonel modellerin katılacağı 31. Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması (Miss Model of the World) 2019 finaline KUZEY KIBRIS olarak aldığımız resmi davetle büyük finalde MISS NORTH CYPRUS olarak yer alacağız. Çin resmi makamları tarafından böylesi köklü bir organizasyona yarışmanın Türkiye başkanı sayın Barbaros Yüksel tarafından davet alıp, Kuzey Kıbrıs olarak yer almanın ülke tanıtımımız için gururu içindeyiz. dedi.

Günkut Ajansın sahibi Bülent Günkut mikrofonlara konuşarak ''Güzellikleri Yaşa ve Yaşat diyorum...30 yılda 80 dünya yarışması her geçen yıl bizi tanımakta olan dünyaya güzellikler adına mesaj vermeye devam ediyoruz... Şimdi gözler Dünyanın en önemli ülkelerinden olan Çin ve Çin Kültür Bakanlığı himayelerinde gerçekleşmekte olan Uluslararası Mankenlik Yarışmasının 31. yılında...80 ülke modeli arasında başarı dileklerimiz her daim olduğu gibi kendisine çok güvendiğimiz Miss Kuzey Kıbrıs 2016 Güzellik Kraliçesi ESİN TERZİOĞLU'nda......Başarılar Miss Model of North Cyprus Esin Terzioğlu..''

31.Miss Model of the World -Dünya Mankenler Kraliçesi için hazırlıklarını Günkut Ajans ile birlikte sürdürmekte olan KKTC Güzeli Esin Terzioğlu, ünlü modacıların koleksiyonlarından oluşan kostümleri ve saç ve makyaj çalışmalarını sürdürmektedir..İlgili dünya finaline KKTC'yi tanıtıcı armağanlarla ve dökümanlarla katılacak olan güzelimiz Kasım ayı başında adadan ayrılacak. dedi…