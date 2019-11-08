EŞİ SAKALLARINA BAYILDI / BABA OLUNCA İÇİNDEKİ ANNEYİ KEŞFETTİ

RÖPORTAJ: HAKAN KANBUROĞLU

Umut Oğuz, Göktürk Dergisi Anne Çocuk sayısı için müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu’nun sorularını yanıtladı. Umut Oğuz, Hakan Kanburoğlu’na ailecek YouTube’da bebek ve çocuklarla bir programa başlayacağının müjdesini verdi.

EŞİ SAKALLARINA BAYILDI

Yeni projesiyle ilgili imaj değişikliğine giden Umut Oğuz sakal uzattı. Eşinin sakallarıyla ilgili “Sakallı daha hoş oldun, sakın kesme” dediğini belirten Oğuz, “Bilsem daha önce bırakırdım.” cümlelerini söyledi.

EN ÇOK TANTUNİ VE AŞURE AŞERDİ

Umut Oğuz’un eşi Sevilay Oğuz hamilelik dönemi boyunca en çok aşure ve tantuni aşerdiğini belirtti. Umut Oğuz hamilelik sürecinde eşinin ep yanında olduğunu belirterek “En iyi hamilelik mutlu hamileliktir.” cümlelerini kullandı.

“BABA OLMAK KALBİNİN BAŞKA BİR BEDENDE ATMASIDIR”

Hakan Kanburoğlu’nun ‘Baba olmak nasıl bir duygu?’ sorusuna Umut Oğuz, “Kalbinin başka bir bedende atmasıdır baba olmak, bugüne kadar zaman kaybetmişim, erkeğin bitirme tezi babalık.Erkeklere önerim 20’li yaşlarda baba olmak riskli, 35 ve sonrası baba olmak için ideal” cevabını verdi.

“BABA OLDUKTAN SONRA İÇİMDE BİR ANNENİN OLDUĞUNU FARK ETTİM”

Çocuğunun altını değiştirdiğini de belirten Oğuz, “Baba olduktan sonra anladım içimde bir anne olduğunu. Ekstra mama bütçesi kattı elbette ama her şey bir yana karnımda uçuşan kelebekler beni mutlu ediyor.” ifadeleriyle de eşine yardım ettiğini dile getirdi. Ayrıca Oğuz, “ Dora doğduğundan beri hayatı ve havayı farklı solumaya başladım. Sakinleştim. Zaten duygusaldım iyice duygusallaştım.“ cümlelerini kullandı.

“İDOLÜM ARTIK OĞLUM”

‘Mutlu evliliğin sırrı 4S; Saygı, Sevgi, Sorumluluk ve Sabır’ diyen Oğuz, “İdolüm artık oğlum, her duygusunu anında gösteren, pozitif ve hep anlayışlı” ifadelerini kullandı. “ Türkiye’nin en güzel kadını ve erkeği eşim ve oğlum” diyerek ailesine övgüler yağdırdı.

YOUTUBE’TA PROGRAMA BAŞLIYOR

Eşi ve çocuğuyla aynı projede yer alarak ekranda olmak istediğini belirten Oğuz, YouTube’a adım attığını “Yakında YouTube’ta çocuk ve bebeklerle ilgili programa başlıyoruz, ailecek orada olacağız.” cümleleriyle müjdeledi.

Röportaj: Hakan Kanburoğlu