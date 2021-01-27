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Ersan Erdura’dan 44 yıl sonra ‘Çocuk Gözler’

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

27 Ocak 2021 Çarşamba 17:23
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Ersan Erdura’dan 44 yıl sonra ‘Çocuk Gözler’

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

O zaman yaş tam 18 ilk fotoğraf stüdyomu açmıştım ve bir statü göstergesi olan yepyeni aldığım Akai müzik setimde ki pikap için 45 lik ve 33 lük’ler almak için plakçıya gitmiştim. Daha yeni gelmiş bir 45 lik çalıyordu Ersan Erdura’dan Çocuk Gözler tereddütsüz hemen aldım, Hiç unutmuyorum aynı gün içinde tekrar tekrar defalarca dinlerdim. Yıllar sonra kendisi ile Vize festivaline gitmek için aynı ekipte seyahat etmiş ve sohbet etmiştik, ne çok mutlu olmuştum.

O Türkiye’nin Elvis Presley’i olarak anılan, pop müzik tarihinin yıldız ismi Ersan Erdura idi, ilk kez 1977 yılında yayımladığı “Çocuk Gözler – Yalnız Değilsin” isimli plağında seslendirdiği, “Çocuk Gözler” isimli şarkısı için 44 yıl sonra stüdyoya girmiş. Ersan Erdura, geçen 44 yılın ardından aynı şarkıyı, aynı tonda, aynı seste yeniden okumuş.

“Çocuk Gözler” 

 Sevgili dostum Hakan Eren Prodüktörlüğünde Ossi Müzik etiketiyle geçtiğimiz gün müzikseverlerle buluşan, sözleri Özdemir Kaptan’a ait olan “Çocuk Gözler” single’ının 70’li yılların ruhu korunarak, günümüz soundları ile sunulan yeni düzenlemesi Dj Can Hatipoğlu tarafından yapılmış. 44 yıllık bir klasik olan bu şarkı ile yarım asırı devirmiş herkesin bir anısı olduğuna inanıyorum. Kulaklarımızın pasını sildirdin büyük usta,bizi yıllar ötesine, gençliğimize geri götürdün, teşekkür ederiz.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk GözlerErsan Erdura
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