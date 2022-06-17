Erol Köse’ye Çalıntı Şarkı İddası Mahkemelik Oluyor!

Haber: Aslan Sayım

Prodüktör Erol Köse’ye mahkeme şoku!

Samsak Döveci şarkısı ülke çapında patlayınca eğlenceli ve pop soundlarıyla yeni versiyon olarak şarkıyı hazırlayan şarkıcı Nesrin Ünal şarkının hazırlığını ve klibini kendi karşılayarak kendi prodüktörü Polat Şenol ile anlaştı. Dinç Müzik etiketi ile şarkı çıkacakken hem şarkıcı Nesrin Ünal’dan hemde prodüktörü Polat Şenol’den habersiz şarkı aranjör tarafından Erol Köse’ye ulaştırılıyor şarkıcınında onayı olmadan Erol Köse’nin şirketinden çıkış yapılıyor. Şarkıyı çalan Erol Köse Hırsızlıkla Suçlanıyor. Hem prodüktör Polat Şenol hemde şarkıcı Nesrin Ünal Erol Köseden davacı oluyor! Bakalım mahkeme Sivridilli prodüktör Erol Köse’ye ne ceza verecek?