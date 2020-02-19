Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İş Bankası ve Koç Üniversitesi’nden "Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi"
İş Bankası ve Koç Üniversitesi’nden...
Nusret Mayın Gemisi, Karabiga'da ziyarete açıldı
Nusret Mayın Gemisi, Karabiga'da ziyarete...
‘Engelsiz Mikrofon Ödülleri Yarışması’ başladı
‘Engelsiz Mikrofon Ödülleri Yarışması’ başladı
İstanbul'da et ve et ürünleri denetimi
İstanbul'da et ve et ürünleri...
CHP’li Torun: Olayı ortaya çıkaran Başkan Salman ve ekibidir
CHP’li Torun: Olayı ortaya çıkaran...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erol Evgin’in aşk şarkılarıyla unutulmaz bir gece…

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

19 Şubat 2020 Çarşamba 14:35
0 Okunma
Erol Evgin’in aşk şarkılarıyla unutulmaz bir gece…

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, “Sevgililer Günü” nde Girne Rocks Hotel’de konser verdi. Sanatçının konserini izlemeye gelenler arasında KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’da vardı. 

Hep bir ağızdan “Aşk Şarkıları” söylediler… 

“Sevgililer Günü” için Girne Rocks Hotel’de konser veren Erol Evgin’e Kıbrıslılar yoğun ilgi gösterdiler. Konserinde “Deli Divane”, “Ateşle Oynama”, “Rüya”, “İçimdeki Fırtına” gibi Türk pop müziğine damga vurmuş aşk şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendiren Erol Evgin, izleyenlere unutulmaz bir “Sevgililer Günü” yaşattı.

Konserde önemli konuklar vardı…

Erol Evgin’i izlemeye gelenler arasında aynı zamanda uzun yıllara dayanan dostlukları olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar ile sinema sanatçısı Cihan Ünal da vardı. Başbakan ve eşi “Duydum ki Unutmuşsun” isimli şarkı eşliğinde dans ettiler. Erol Evgin, Cihan Ünal ile birlikte düet yaparak şarkı söylediler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Erol EvginKKTCErsin TatarSibel Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emel Sayın konserinde sürpriz düet
Emel Sayın konserinde sürpriz düet
Sevgililer, Şebnem Ferah ile Kadıköy’de buluştu
Sevgililer, Şebnem Ferah ile Kadıköy’de buluştu
Bedava sertifikalı tek taş pırlanta yüzük kampanyası
Bedava sertifikalı tek taş pırlanta yüzük kampanyası
Ateş Ali, yeni projelerle geliyor
Ateş Ali, yeni projelerle geliyor
Mr. Jade’den 14 Şubat sürprizi
Mr. Jade’den 14 Şubat sürprizi
 Mutlu Arı: “Sevgi Her Şeyin İlacıdır...”
 Mutlu Arı: “Sevgi Her Şeyin İlacıdır...”
‘‘HUYSUZ ŞEYLER’’ KAHVE İÇERKEN TİYATRO İZLEYİN
‘‘HUYSUZ ŞEYLER’’ KAHVE İÇERKEN TİYATRO İZLEYİN
DIONYSOS TİYATRONUN 3 SAATLİK SAHNE PERFORMANSI İLE FARELER VE İNSANLAR
DIONYSOS TİYATRONUN 3 SAATLİK SAHNE PERFORMANSI İLE FARELER VE İNSANLAR
D’li Cümleler’in DERAY’I ÖDÜLE DOYMAYAN KANATSIZ BİR MELEK
D’li Cümleler’in DERAY’I ÖDÜLE DOYMAYAN KANATSIZ BİR MELEK

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim