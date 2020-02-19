Erol Evgin’in aşk şarkılarıyla unutulmaz bir gece…

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, “Sevgililer Günü” nde Girne Rocks Hotel’de konser verdi. Sanatçının konserini izlemeye gelenler arasında KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’da vardı.

Hep bir ağızdan “Aşk Şarkıları” söylediler…

“Sevgililer Günü” için Girne Rocks Hotel’de konser veren Erol Evgin’e Kıbrıslılar yoğun ilgi gösterdiler. Konserinde “Deli Divane”, “Ateşle Oynama”, “Rüya”, “İçimdeki Fırtına” gibi Türk pop müziğine damga vurmuş aşk şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendiren Erol Evgin, izleyenlere unutulmaz bir “Sevgililer Günü” yaşattı.

Konserde önemli konuklar vardı…

Erol Evgin’i izlemeye gelenler arasında aynı zamanda uzun yıllara dayanan dostlukları olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar ile sinema sanatçısı Cihan Ünal da vardı. Başbakan ve eşi “Duydum ki Unutmuşsun” isimli şarkı eşliğinde dans ettiler. Erol Evgin, Cihan Ünal ile birlikte düet yaparak şarkı söylediler.