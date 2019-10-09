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EROL EVGİN VE NİL KARAİBRAHİMGİL’DEN ‘‘CANIM BENİM’’

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin’in, “Altın Düetler 2” albümünün ilk video klibi Nil Karaibrahimgil ile birlikte seslendirdikleri “Canım Benim” isimli şarkıya çekildi.

EROL EVGİN VE NİL KARAİBRAHİMGİL’DEN ‘‘CANIM BENİM’’

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin’in, “Altın Düetler 2” albümünün ilk video klibi Nil Karaibrahimgil ile birlikte seslendirdikleri “Canım Benim” isimli şarkıya çekildi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:21
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EROL EVGİN VE NİL KARAİBRAHİMGİL’DEN ‘‘CANIM BENİM’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Serdar Erener’in yönetmenliğinde çekilen video klip için geçtiğimiz gün Kemerburgaz’daki Orion Stüdyoları’nda kamera karşısına geçen Sanatçılar, çekim öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladılar.

Gazetecilerin; “Hayırlı olsun. ‘Canım Benim’ için buluştunuz, neler söylemek istersiniz?” diye sorması üzerine..

Nil’e çok yakıştırdım

Erol Evgin: “39 yıllık bir şarkı ‘Canım Benim’. Sıcacık, naif bir aşk şarkısı. Ben bu şarkıyı Nil’e çok yakıştırdım. Onu çok beğeniyorum; sesini, tavrını.. Çok güzel bir düet oldu. Nil, bize şarkıyı nasıl hayal ettiğini anlattı. İskender Paydaş da şarkıya onun hayaline göre bir düzenleme yaptı. Sonbaharda bir aşk şarkısıyla albümün ilk klibini çekelim istedim. Nil’i aradım, o da mutlu olarak kabul etti” dedi.

“Buzlukta mı durdunuz bunca yıl”

Nil Karaibrahimgil: “Benim için hem onur verici, hem de çok heyecanlı bir durum. Hepimiz Erol Ağabey’in şarkıları ile büyüdük diyeceğim; ama kendisi hiç değişmiyor. Bir araya ilk geldiğimizde ‘Buzlukta mı durdunuz bunca yıl’ dedim. Gerçekten bütün şarkılarını ezbere bildiğim, şarkılarıyla büyüdüğüm kıymetli bir isimle düet yapmak çok güzel bir duygu. ‘Canım Benim’ küçüklüğümden beri içimde çalan bir şarkı” dedi.

Sürpriz olsun

Sanatçılar video klibin hikayesi ile ilgili; “Serdar Erener bizi hayalini kurduğu bir dünyaya, Uzay’a götürecek. Daha fazla ipucu vermeyelim, sürpriz olsun; ama romantik bir video klip olacak” dediler.

 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
EROL EVGİN VE NİL KARAİBRAHİMGİL’DEN ‘‘CANIM BENİM’’Yaşar Şenyüz
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