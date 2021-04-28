Ermeni Katliamını Araştırma Komisyonu kuruldu...

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL
Karabağ’ı işgal ederek Azerileri vahşice katleden Ermenilerin işledikleri savaş suçlarını araştırıp gün yüzüne çıkarmak için 33 ülkeden katılımlarla birlikte 110 kişilik Uzman kadro kuruldu!...
Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Firdovsi ALİYEV’in talebi üzerine Dünya Türk Yazarlar Birliği Başkanı Salih KURT ve İslam Ülkeleri Akademisyenler Birliği (İSAB) Genel Başkanı, İSAK VAKFI Mütevelli Heyeti Başkanı ve Başbakan Eski Danışmanı Prof. Dr. Bayram ALTAN bir araya gelerek Komisyonda görev alacak seçkin insanları belirlemeye başladı.
Prof. Dr. Bayram ALTAN’dan aldığımız bilgiye göre merhum Haydar ALİYEV’in; iki Devlet tarafından benimsenen “ TEK MİLLET-İKİ DEVLET” sözünü sloganlaştırarak başlanan Komisyon Üyeleri belirleme çalışmaları, her iki Devletin Cumhurbaşkanına sunulma aşamasına gelmiştir. Hazırlanan Komisyon Listesi, yarın itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına resmen teslim edilecek.
Amaç; bugüne kadar yalan ve mesnetsiz beyanlarla 29 ülkeyi Türkiye aleyhine kışkırtan Ermenilere, asıl kendi yaptıkları mezalim ve katliamları belgelerle ortaya çıkarıp dünya kamuoyu önünde Ermenilerin suratına şiddetli bir Osmanlı şamarı indirmektir.
Bunun için, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere 33 ülkeden eski Başbakanlar, Bakanlar, Yüksek Mahkeme Başkanları, Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Danışmanları, Rektörler, Akademisyenler, Hukukçular, Subaylar, Tarihçiler, Sanatçılar, Psikologlar, Sosyologlar, Savaş Muhabirleri, Gazeteciler, Yazarlar, Rapörtörler ve Temsilcilerden oluşan toplam 110 kişilik bir uzman kadronun göreve başlaması bekleniyor...
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110 Kişilik Kalabalık Bir Kadro
01-Komisyon Başkanı - Press. Dipl. Salih KURT
02-Komisyon Başkan Vekili - Prof. Dr. Bayram ALTAN / Danışma Kurulu Başkanı
03-Komisyon Onursal Üyesi- E. BAŞBAKAN Hamadi JBELİ / Eski Başbakanı (TUNUS)
04-Komisyon Onursal Üyesi- E. BAŞBAKAN Carlos Gomes JONIOR /E.Başbakan( GİNE BİSSAU)
05-Komisyon Onursal Üyesi - E. BAKAN- Güldal AKŞİT / Kültür ve Turizm Eski Bakanı
06-Komisyon Onursal Üyesi -E. BAKAN - Prof. Dr. Abdelkader Semmari/ İktisad E. Bakanı (CEZAİR)
07-Komisyon Onursal Üyesi - E.BAKAN YRD. Abdurrahman ARICI /Turzm E.Bakan Yrd.
08-Komisyon Onursal Üyesi - Hassan SAED / Yüksek Mahkeme Başkanı (MALDİVLER)
09-Komisyon Onursal Üyesi -E. BÜYÜKELÇİ Fikret ÖZER (Doha)
10-Komisyon Onursal Üyesi - E. BÜYÜKELÇİ Hulusi KILIÇ (BAKÜ)
11-Komisyon Onursal Üyesi –Milletvekili Doç. Dr. Halil ÖZŞAVLI / TBMM Ş.urfa Mlv.
12- Komisyon Onursal Üyesi -E. HAKİM Adil MİNBAŞI / Emekli Hakim(AZERBAYCAN)
13-Komisyon Onursal Üyesi –E. VALİ İrfan BALKANLIOĞLU / Emekli Vali
14-Komisyon Başkan Yrd. - REKTÖR- Prof. Dr. Yaşar HACISALİHOĞLU / Yeni Yüzyıl Ünv.
15- Komisyon Başkan Yrd. - REKTÖR- Prof. Dr. Namık AK / Karamanoğlu Mehmet Bey Ünv.
16- Komisyon Başkan Yrd. - Prof. Dr. İlham RAHİMOV / Azerbaycan Hükümet Yetkilisi
17-Komisyon Başkan Yrd. - Prof. Dr. Refik TURAN / Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı
18-Komisyon Üyesi - BAŞDANIŞMAN İhsan ŞENER / T.C. Cumhurbaşkanlığı
19-Komisyon Üyesi – BAŞDANIŞMAN Prof. Dr. Uğur ÇEVİK / T.C. Cumhurbaşkanlığı
20-Komisyon Üyesi - BAŞDANIŞMAN Prof. Dr. Seyit SERTÇELİK / T.C. Cumhurbaşkanlığı
21-Komisyon Üyesi – REKTÖR Prof. Dr. Mohamed Ahmad GHANAYEM /(FİLİSTİN)
22- Komisyon Üyesi - REKTÖR Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN / Gaziantep Üniv.
23-Komisyon Üyesi - REKTÖR Prof. Dr. Mustafa PAÇ / Yüksek İhtisas Üniv.
24-Komisyon Üyesi - REKTÖR Prof. Dr. Abdülhalık KARABULUT / İbrahim Çeçen Üniv.
25-Komisyon Üyesi - REKTÖR Prof.Dr Cevdet ERDÖL / Sağlık Bilimleri Üniversitesi
26-Komisyon Üyesi – REKTÖR PROF. DR. Fadıl HOCA / Uluslararası Vizyon Ünv.(MAKEDONYA )
27-Komisyon Üyesi - E. REKTÖR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ/ Batman Üniversitesi
28- Komisyon Üyesi - REKTÖR V. Prof. Dr. Mehmet ZELKA / Üsküdar Üniv.
29-Komisyon Üyesi - REKTÖR YRD. Prof. Dr. Fahrettin SADIKOĞLU / YDÜ.(KKTC)
30-Komisyon Üyesi - REKTÖR YRD.Prof. DR. İbrahim Hakkı AYDIN / İst.Aydın Ünv.
31-Komisyon Üyesi - REKTÖR YRD. Prof.Dr.Ali Haydar ŞAHİNOĞLU/ Ank. Yük.İht.Ünv.
32-Komisyon Üyesi - DEKAN Prof. Dr. Gültekin AKENGİN / Haci Bayram Veli Üniv.
33- Komisyon Üyesi – E.DEKAN Prof. Dr. Necmi UYANIK / Konya Selçuk Üniversitesi
34-Komisyon Üyesi - E. DEKAN Prof. Dr. Fouad Babiker Abdelkader MULLA / Sudan Ünv. (SUDAN)
35-Komisyon Üyesi – Prof. Dr. Cüneyt YÜKSEL/ Hukuk Komisyonu Başkanı
36-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ank. H. B. Veli Ünv. Hukuk Fak.
37-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Hikmet RAMIXANOV/Rusya Fed. Hük.Yetkilisi (RUSYA)
38-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Remzi KAYA / Uludağ Üniversitesi
39-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Ali Rıza GÜL / Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi
40-Komisyon Üyesi – Prof. Dr. Yusuf BOZKURT/İskenderun Teknik Üniversitesi
41-Komisyon Üyesi – Prof. Dr. Mehmet MERCAN /Karamanoğlu Mehmet Bey Ünv.
42-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Sinever Esin DAYI / Erzurum Atatürk Ünv.
43-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Yakup KARA/ Konya Teknik Üniversitesi
44-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Ufuk Deniz AŞÇI/ Selçuk Üniversitesi
45-Komisyon Üyesi – Prof. Dr. Kadir ULUSOY / Mersin Üniversitesi
46-Komisyon Üyesi - Prof. DR. Murat KASIMOĞLU / İstanbul Ticaret Üniversitesi
47-Komisyon Üyesi – Prof. Dr. Ali AKPINAR/ Necmettin Erbakan Üniversitesi
48-Komisyon Üyesi – Prof. Dr. İsmail KIRAN / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
49-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Mohamad MAHFOUZ BARHOUMI SHANKITI / (MORİTANYA)
50-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Oleq Yuryeviç KUZNETSOV / (RUSYA)
51-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Kerem KARABULUT / Erzurum Atatürk Ünv.
52-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ / Karadeniz Teknik Üniv.
53-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Prof. Dr. Sırrı AKBABA/ Üsküdar Üniversitesi
54-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL /Karaman - KMU
55-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN / Atatürk Araştırma Merk. Eski Başkanı
56-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Mehmet Akif CEYLAN /Marmara Üniversitesi
57-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
58-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Fahri SAKAL /Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
59-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN /Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
60-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Yakup BULUT/ Gaziantep Üniversitesi
61-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Mustafa USTA / Marmara Üniversitesi
62-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Muhammed AYDIN/ Katar Üniversitesi (KATAR)
63-Komisyon Üyesi- Prof. Dr. Osman OKKA / Karatay Üniversitesi
64- Komisyon Üyesi - Doç. Dr. İsmail ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Ünv.
65-Komisyon Üyesi - Doç. Dr. Emina KARO / Saraybosna Ünv.(SARAYBOSNA)
66-Komisyon Üyesi - Doç. Dr. Nalan KAZAZ / Kosova Üniversitesi ( KOSOVA)
67-Komisyon Üyesi - Doç. Dr. İsmail BARIŞ/ Üsküdar Üniversitesi
68-Komisyon Üyesi - Dr. Mustafa ÖZTÜRK /Akdeniz Üniversitesi
69-Komisyon Üyesi - Dr. İbrahem AHMED AIYASEN/ (ÜRDÜN)
70-Komisyon Üyesi -Dr. Öğr. Gör. Rahman AYDIN / Atatürk Üniv.
71- Komisyon Üyesi -Dr. Öğr. Gör. Esra ÇAVUŞOĞLU / Karaman KMU
72-Komisyon Üyesi -Dr. Öğr. Gör. Levent YİĞİTTEPE / Karaman KMU
73-Komisyon Üyesi -Dr. Mohamed KHALIFA BOUNASRİ/ (KANADA)
74-Komisyon Üyesi - Dr. Mustafa KÜÇÜKALİ / ATDF Türkiye Temsilcisi
75-Komisyon Üyesi - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Şeyda ÖZGENÇ/ İst. Aydın Üniversitesi
76-Komisyon Üyesi - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Fahri YAĞLI/ Üsküdar Üniversitesi
77-Komisyon Üyesi - E. ALBAY Emin ÖZDURAN / Emekli Albay
78- Komisyon Üyesi - AV. Derya YAŞAR / Hukukçu
79-Komisyon Üyesi - AV. Gülseren VURER / Hukukçu
80- Komisyon Üyesi – AV. Şevket ALKOÇ / Hukukçu
81-Komisyon Üyesi - EĞİTİMCİ - NAHİDAH KADIM / (IRAK)
82-Komisyon Üyesi -EĞİTİMCİ- Mohamad SHERİF (NİJERYA)
83-Komisyon Üyesi - POLİS Thomas PANTELIC / (ALMANYA)
84-Komisyon Üyesi - SAVUNMA UZMANI Goran GACNIK / (SLOVENYA)
85-Komisyon Üyesi - ARAŞTIRMACI GAZETECİ Müslüm AKTÜRK /Medya Krl.Baskanı
86-Komisyon Üyesi - SANATÇI Ahmet YENİLMEZ / Film ve Tiyatro Sanatçısı
87-Komisyon Üyesi - SANATÇI Orkun KILIÇ/ TRT ve Kültür Bakanlığı Sanatçısı
88-Komisyon Üyesi - MEDYA YÖNETİCİSİ Jaber Salem Al- HARMİ (KATAR)
89-Komisyon Üyesi - GAZETECİ Sabir MESHUR / Gazeteci Yazar (MISIR)
90- Komisyon Üyesi - ARAŞTIRMACI GAZETECİ Asif MEMMEDOV /( AZERBAYCAN)
91- Komisyon Üyesi - GENEL MÜDÜR Marcel Bıtra GALA (FİLDİŞİ SAHİLİ)
92-Komisyon Üyesi - YÖNETİCİ Aka Miezan Jean Marie KOFFI (PORTEKİZ)
93-Komisyon Üyesi - YÖNETİCİ Gnahore Hughes Danie BOLI (İNGİLTERE)
94-Komisyon Üyesi - GENEL MÜDÜR Malıck OATTARA (FİLDİŞİ SAHİLİ)
95-Komisyon Üyesi - ORGANİZATÖR Ilgar HÜSEYİNOV / ( UKRAYNA)
96-Komisyon Üyesi - S.B. UZMANI Hasan HEVAİ / (İRAN)
97-Komisyon Üyesi - MÜDÜR Hamit FEZZAGA / (FAS)
98-Komisyon Üyesi - E. DİPL. PED. Abdulkadir INALTEKİN / Humbod Ünv.
99-Komisyon Üyesi - SOSYOLOG Elif Lale KIRCAOĞLU / Sosyolog
100-Komisyon Üyesi - ARAŞTIRMACI GAZETECİ Erhan ESMERAY / Araştırmacı Gazeteci
101-Komisyon Üyesi - ARAŞTIRMACI GAZETECİ Yasemin KURT / Araştırmacı Gazeteci
102-Komisyon Üyesi - ARAŞTIRMACI GAZETECİ Yasemin MEMMEDOV / Araştırmacı Gazeteci
103Komisyon Üyesi - İŞ ADAMI Qorin Mark ARNOVOVİC /( İSRAİL )
104-Komisyon Üyesi - Stratejik Danışman Uğur Fehmi BABACAN
105-Komisyon Üyesi - AKTİVİST Mustafa Omar ABSSHIR / (SOMALİ)
106-Komisyon Üyesi - DANIŞMAN Cyrılle Maxıme DJazouo BAMEN/ (KAMERUN)
107-Komisyon Üyesi - TEMSİLCİ Kouadıo Kumasıj KOUAKOU-VANBINST/ (BELÇİKA)
108-Komisyon Üyesi - TEMSİLCİ Nasır Mohamad Sağır ALŞAYBEH / ( YEMEN)
109-Komisyon Üyesi - MUHABİR İbrahim Halil AKTÜRK / Anadolu Ajansı Muhabiri
110- Komisyon Üyesi - TEMSİLCİ Muhammet ÜNAL /LE CORDON BLEU UNV. Öğr. Tem. (ABD)
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