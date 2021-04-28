Ermeni Katliamını Araştırma Komisyonu kuruldu...

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Karabağ’ı işgal ederek Azerileri vahşice katleden Ermenilerin işledikleri savaş suçlarını araştırıp gün yüzüne çıkarmak için 33 ülkeden katılımlarla birlikte 110 kişilik Uzman kadro kuruldu!...

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Firdovsi ALİYEV’in talebi üzerine Dünya Türk Yazarlar Birliği Başkanı Salih KURT ve İslam Ülkeleri Akademisyenler Birliği (İSAB) Genel Başkanı, İSAK VAKFI Mütevelli Heyeti Başkanı ve Başbakan Eski Danışmanı Prof. Dr. Bayram ALTAN bir araya gelerek Komisyonda görev alacak seçkin insanları belirlemeye başladı.

Prof. Dr. Bayram ALTAN’dan aldığımız bilgiye göre merhum Haydar ALİYEV’in; iki Devlet tarafından benimsenen “ TEK MİLLET-İKİ DEVLET” sözünü sloganlaştırarak başlanan Komisyon Üyeleri belirleme çalışmaları, her iki Devletin Cumhurbaşkanına sunulma aşamasına gelmiştir. Hazırlanan Komisyon Listesi, yarın itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına resmen teslim edilecek.

Amaç; bugüne kadar yalan ve mesnetsiz beyanlarla 29 ülkeyi Türkiye aleyhine kışkırtan Ermenilere, asıl kendi yaptıkları mezalim ve katliamları belgelerle ortaya çıkarıp dünya kamuoyu önünde Ermenilerin suratına şiddetli bir Osmanlı şamarı indirmektir.

Bunun için, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere 33 ülkeden eski Başbakanlar, Bakanlar, Yüksek Mahkeme Başkanları, Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Danışmanları, Rektörler, Akademisyenler, Hukukçular, Subaylar, Tarihçiler, Sanatçılar, Psikologlar, Sosyologlar, Savaş Muhabirleri, Gazeteciler, Yazarlar, Rapörtörler ve Temsilcilerden oluşan toplam 110 kişilik bir uzman kadronun göreve başlaması bekleniyor...

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110 Kişilik Kalabalık Bir Kadro

01-Komisyon Başkanı - Press. Dipl. Salih KURT

02-Komisyon Başkan Vekili - Prof. Dr. Bayram ALTAN / Danışma Kurulu Başkanı

03-Komisyon Onursal Üyesi- E. BAŞBAKAN Hamadi JBELİ / Eski Başbakanı (TUNUS)

04-Komisyon Onursal Üyesi- E. BAŞBAKAN Carlos Gomes JONIOR /E.Başbakan( GİNE BİSSAU)

05-Komisyon Onursal Üyesi - E. BAKAN- Güldal AKŞİT / Kültür ve Turizm Eski Bakanı

06-Komisyon Onursal Üyesi -E. BAKAN - Prof. Dr. Abdelkader Semmari/ İktisad E. Bakanı (CEZAİR)

07-Komisyon Onursal Üyesi - E.BAKAN YRD. Abdurrahman ARICI /Turzm E.Bakan Yrd.

08-Komisyon Onursal Üyesi - Hassan SAED / Yüksek Mahkeme Başkanı (MALDİVLER)

09-Komisyon Onursal Üyesi -E. BÜYÜKELÇİ Fikret ÖZER (Doha)

10-Komisyon Onursal Üyesi - E. BÜYÜKELÇİ Hulusi KILIÇ (BAKÜ)

11-Komisyon Onursal Üyesi –Milletvekili Doç. Dr. Halil ÖZŞAVLI / TBMM Ş.urfa Mlv.

12- Komisyon Onursal Üyesi -E. HAKİM Adil MİNBAŞI / Emekli Hakim(AZERBAYCAN)

13-Komisyon Onursal Üyesi –E. VALİ İrfan BALKANLIOĞLU / Emekli Vali

14-Komisyon Başkan Yrd. - REKTÖR- Prof. Dr. Yaşar HACISALİHOĞLU / Yeni Yüzyıl Ünv.

15- Komisyon Başkan Yrd. - REKTÖR- Prof. Dr. Namık AK / Karamanoğlu Mehmet Bey Ünv.

16- Komisyon Başkan Yrd. - Prof. Dr. İlham RAHİMOV / Azerbaycan Hükümet Yetkilisi

17-Komisyon Başkan Yrd. - Prof. Dr. Refik TURAN / Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı

18-Komisyon Üyesi - BAŞDANIŞMAN İhsan ŞENER / T.C. Cumhurbaşkanlığı

19-Komisyon Üyesi – BAŞDANIŞMAN Prof. Dr. Uğur ÇEVİK / T.C. Cumhurbaşkanlığı

20-Komisyon Üyesi - BAŞDANIŞMAN Prof. Dr. Seyit SERTÇELİK / T.C. Cumhurbaşkanlığı

21-Komisyon Üyesi – REKTÖR Prof. Dr. Mohamed Ahmad GHANAYEM /(FİLİSTİN)

22- Komisyon Üyesi - REKTÖR Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN / Gaziantep Üniv.

23-Komisyon Üyesi - REKTÖR Prof. Dr. Mustafa PAÇ / Yüksek İhtisas Üniv.

24-Komisyon Üyesi - REKTÖR Prof. Dr. Abdülhalık KARABULUT / İbrahim Çeçen Üniv.

25-Komisyon Üyesi - REKTÖR Prof.Dr Cevdet ERDÖL / Sağlık Bilimleri Üniversitesi

26-Komisyon Üyesi – REKTÖR PROF. DR. Fadıl HOCA / Uluslararası Vizyon Ünv.(MAKEDONYA )

27-Komisyon Üyesi - E. REKTÖR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ/ Batman Üniversitesi

28- Komisyon Üyesi - REKTÖR V. Prof. Dr. Mehmet ZELKA / Üsküdar Üniv.

29-Komisyon Üyesi - REKTÖR YRD. Prof. Dr. Fahrettin SADIKOĞLU / YDÜ.(KKTC)

30-Komisyon Üyesi - REKTÖR YRD.Prof. DR. İbrahim Hakkı AYDIN / İst.Aydın Ünv.

31-Komisyon Üyesi - REKTÖR YRD. Prof.Dr.Ali Haydar ŞAHİNOĞLU/ Ank. Yük.İht.Ünv.

32-Komisyon Üyesi - DEKAN Prof. Dr. Gültekin AKENGİN / Haci Bayram Veli Üniv.

33- Komisyon Üyesi – E.DEKAN Prof. Dr. Necmi UYANIK / Konya Selçuk Üniversitesi

34-Komisyon Üyesi - E. DEKAN Prof. Dr. Fouad Babiker Abdelkader MULLA / Sudan Ünv. (SUDAN)

35-Komisyon Üyesi – Prof. Dr. Cüneyt YÜKSEL/ Hukuk Komisyonu Başkanı

36-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ank. H. B. Veli Ünv. Hukuk Fak.

37-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Hikmet RAMIXANOV/Rusya Fed. Hük.Yetkilisi (RUSYA)

38-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Remzi KAYA / Uludağ Üniversitesi

39-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Ali Rıza GÜL / Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

40-Komisyon Üyesi – Prof. Dr. Yusuf BOZKURT/İskenderun Teknik Üniversitesi

41-Komisyon Üyesi – Prof. Dr. Mehmet MERCAN /Karamanoğlu Mehmet Bey Ünv.

42-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Sinever Esin DAYI / Erzurum Atatürk Ünv.

43-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Yakup KARA/ Konya Teknik Üniversitesi

44-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Ufuk Deniz AŞÇI/ Selçuk Üniversitesi

45-Komisyon Üyesi – Prof. Dr. Kadir ULUSOY / Mersin Üniversitesi

46-Komisyon Üyesi - Prof. DR. Murat KASIMOĞLU / İstanbul Ticaret Üniversitesi

47-Komisyon Üyesi – Prof. Dr. Ali AKPINAR/ Necmettin Erbakan Üniversitesi

48-Komisyon Üyesi – Prof. Dr. İsmail KIRAN / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

49-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Mohamad MAHFOUZ BARHOUMI SHANKITI / (MORİTANYA)

50-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Oleq Yuryeviç KUZNETSOV / (RUSYA)

51-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Kerem KARABULUT / Erzurum Atatürk Ünv.

52-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ / Karadeniz Teknik Üniv.

53-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Prof. Dr. Sırrı AKBABA/ Üsküdar Üniversitesi

54-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL /Karaman - KMU

55-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN / Atatürk Araştırma Merk. Eski Başkanı

56-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Mehmet Akif CEYLAN /Marmara Üniversitesi

57-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

58-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Fahri SAKAL /Samsun 19 Mayıs Üniversitesi

59-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN /Samsun 19 Mayıs Üniversitesi

60-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Yakup BULUT/ Gaziantep Üniversitesi

61-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Mustafa USTA / Marmara Üniversitesi

62-Komisyon Üyesi - Prof. Dr. Muhammed AYDIN/ Katar Üniversitesi (KATAR)

63-Komisyon Üyesi- Prof. Dr. Osman OKKA / Karatay Üniversitesi

64- Komisyon Üyesi - Doç. Dr. İsmail ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Ünv.

65-Komisyon Üyesi - Doç. Dr. Emina KARO / Saraybosna Ünv.(SARAYBOSNA)

66-Komisyon Üyesi - Doç. Dr. Nalan KAZAZ / Kosova Üniversitesi ( KOSOVA)

67-Komisyon Üyesi - Doç. Dr. İsmail BARIŞ/ Üsküdar Üniversitesi

68-Komisyon Üyesi - Dr. Mustafa ÖZTÜRK /Akdeniz Üniversitesi

69-Komisyon Üyesi - Dr. İbrahem AHMED AIYASEN/ (ÜRDÜN)

70-Komisyon Üyesi -Dr. Öğr. Gör. Rahman AYDIN / Atatürk Üniv.

71- Komisyon Üyesi -Dr. Öğr. Gör. Esra ÇAVUŞOĞLU / Karaman KMU

72-Komisyon Üyesi -Dr. Öğr. Gör. Levent YİĞİTTEPE / Karaman KMU

73-Komisyon Üyesi -Dr. Mohamed KHALIFA BOUNASRİ/ (KANADA)

74-Komisyon Üyesi - Dr. Mustafa KÜÇÜKALİ / ATDF Türkiye Temsilcisi

75-Komisyon Üyesi - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Şeyda ÖZGENÇ/ İst. Aydın Üniversitesi

76-Komisyon Üyesi - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Fahri YAĞLI/ Üsküdar Üniversitesi

77-Komisyon Üyesi - E. ALBAY Emin ÖZDURAN / Emekli Albay

78- Komisyon Üyesi - AV. Derya YAŞAR / Hukukçu

79-Komisyon Üyesi - AV. Gülseren VURER / Hukukçu

80- Komisyon Üyesi – AV. Şevket ALKOÇ / Hukukçu

81-Komisyon Üyesi - EĞİTİMCİ - NAHİDAH KADIM / (IRAK)

82-Komisyon Üyesi -EĞİTİMCİ- Mohamad SHERİF (NİJERYA)

83-Komisyon Üyesi - POLİS Thomas PANTELIC / (ALMANYA)

84-Komisyon Üyesi - SAVUNMA UZMANI Goran GACNIK / (SLOVENYA)

85-Komisyon Üyesi - ARAŞTIRMACI GAZETECİ Müslüm AKTÜRK /Medya Krl.Baskanı

86-Komisyon Üyesi - SANATÇI Ahmet YENİLMEZ / Film ve Tiyatro Sanatçısı

87-Komisyon Üyesi - SANATÇI Orkun KILIÇ/ TRT ve Kültür Bakanlığı Sanatçısı

88-Komisyon Üyesi - MEDYA YÖNETİCİSİ Jaber Salem Al- HARMİ (KATAR)

89-Komisyon Üyesi - GAZETECİ Sabir MESHUR / Gazeteci Yazar (MISIR)

90- Komisyon Üyesi - ARAŞTIRMACI GAZETECİ Asif MEMMEDOV /( AZERBAYCAN)

91- Komisyon Üyesi - GENEL MÜDÜR Marcel Bıtra GALA (FİLDİŞİ SAHİLİ)

92-Komisyon Üyesi - YÖNETİCİ Aka Miezan Jean Marie KOFFI (PORTEKİZ)

93-Komisyon Üyesi - YÖNETİCİ Gnahore Hughes Danie BOLI (İNGİLTERE)

94-Komisyon Üyesi - GENEL MÜDÜR Malıck OATTARA (FİLDİŞİ SAHİLİ)

95-Komisyon Üyesi - ORGANİZATÖR Ilgar HÜSEYİNOV / ( UKRAYNA)

96-Komisyon Üyesi - S.B. UZMANI Hasan HEVAİ / (İRAN)

97-Komisyon Üyesi - MÜDÜR Hamit FEZZAGA / (FAS)

98-Komisyon Üyesi - E. DİPL. PED. Abdulkadir INALTEKİN / Humbod Ünv.

99-Komisyon Üyesi - SOSYOLOG Elif Lale KIRCAOĞLU / Sosyolog

100-Komisyon Üyesi - ARAŞTIRMACI GAZETECİ Erhan ESMERAY / Araştırmacı Gazeteci

101-Komisyon Üyesi - ARAŞTIRMACI GAZETECİ Yasemin KURT / Araştırmacı Gazeteci

102-Komisyon Üyesi - ARAŞTIRMACI GAZETECİ Yasemin MEMMEDOV / Araştırmacı Gazeteci

103Komisyon Üyesi - İŞ ADAMI Qorin Mark ARNOVOVİC /( İSRAİL )

104-Komisyon Üyesi - Stratejik Danışman Uğur Fehmi BABACAN

105-Komisyon Üyesi - AKTİVİST Mustafa Omar ABSSHIR / (SOMALİ)

106-Komisyon Üyesi - DANIŞMAN Cyrılle Maxıme DJazouo BAMEN/ (KAMERUN)

107-Komisyon Üyesi - TEMSİLCİ Kouadıo Kumasıj KOUAKOU-VANBINST/ (BELÇİKA)

108-Komisyon Üyesi - TEMSİLCİ Nasır Mohamad Sağır ALŞAYBEH / ( YEMEN)

109-Komisyon Üyesi - MUHABİR İbrahim Halil AKTÜRK / Anadolu Ajansı Muhabiri

110- Komisyon Üyesi - TEMSİLCİ Muhammet ÜNAL /LE CORDON BLEU UNV. Öğr. Tem. (ABD)