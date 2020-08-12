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ERKEK ARKADAŞINI KLİBİNDE OYNATTI

12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:52
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ERKEK ARKADAŞINI KLİBİNDE OYNATTI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yorumculuğunun yanı sıra son yıllarda oynadığı rollerle de oyunculuktaki başarısını gözler önüne seren Öykü Gürman, yeni teklisi ‘Yine Sevenler Sevsin’i Pasaj Müzik etiketiyle yayımladı. ‘Yine Sevenler Sevsin’in video klibi ve fotoğrafları Öykü Gürman’la uzun yıllardır birçok projede birlikte çalıştığı Bora Gökhan yönetmenliğinde Bodrum’da pandemi hijyen kurallarına uygun son derece yalın ve sade bir biçimde çekildi. Klipte Öykü Gürman'ın 4 yıldır birlikte olduğu Fatih İçmeli eşlik etti. İkili ilk defa birlikte kamera karşına da geçmiş oldular.

Bugüne kadar 4 albüm ve iki single yayımlayan Öykü Gürman’ın yorumladığı yeni teklisi ‘Yine Sevenler Sevsin’in söz ve müziği Yıldız Tilbe’ye, aranjesi Serhan Bülbül’e ait. Şarkının mix ve mastering’i Özgür Yurtoğlu tarafından yapıldı.

Sıcak ritimlerin ve yaz coşkusunu taşıyan akustik şarkıyı Gürman, güçlü vokali ile kendine özgü biçimde yorumlayarak farkını ortaya koydu.

Önce Vatan Gazetesi

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ERKEK ARKADAŞINI KLİBİNDE OYNATTIYaşar Şenyüz
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