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Erhan Güler' in yeni teklisi 

Erhan Güler' in yeni teklisi çıktı...

14 Şubat 2022 Pazartesi 11:59
Erhan Güler' in yeni teklisi 

HABER. DİNÇER KARACALAR

Şarkı piyasaya çıkar çıkmaz sosyal medya fenomenleri tarafından kullanılmaya ve şarkı sözlerine uygun kısa klipler çekilmeye başladı.

Oyuncu ve şarkıcı kimliği ile bilinen yakışıklı popçu Kariyerinin 5. albümü olan YANILMIŞIM’a yönetmen koltuğunda yine kendisinin oturduğu bir de klip çekti.

İstanbul ve Adalarda çekilen klip için yürek sızlatan bir hikayeyi konu aldıklarını belirten Erhan güler, bu klipte çoğu kişi kendinden bir şeyler bulacak dedi.

Bir önceki albümünden bu yana aralıksız olarak çalışan Güler, Hazırda pek çok şarkısının olduğunu bunları zamanla sevenlerine sunacağını ifade etti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Erhan Güler
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