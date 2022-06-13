ERHAN AVCI YENİ ŞARKISI İÇİN GÜN SAYIYOR

Haber: İsmail Gökgez

"Dokun Bana, Sanal Aşk, İban, Hernando, Zamanım Yok" gibi birbirinden özel eserleriyle ve kendine has tarzı ile kısa sürede hayranlarının gönlünde büyük yer edinen başarılı şarkıcı Erhan Avcı, kendisine gösterilen yoğun ilgiden oldukça memnun.

Yakışıklı solist, hayranlarından gelen yorum yağmuruna daha fazla dayanamayarak en son "Zamanım Yok" parçasını çıkarmıştı. Şarkısının yakaladığı başarıdan dolayı gururlu olan genç yetenek Erhan Avcı, yeni çalışması için kolları sıvadı. Konser maratonunun başladığını belirten Avcı, "Müziğe hiç ara vermedim. Sadece sevenlerim beni biraz özlesin istedim. Ama bu ayrılık çok uzadı. Sonunda tekrar birbirimize kavuşacağız. Onun sevinci var üzerimizde. Ekipçe kat ettiğimiz yoldan ve bu kadar ilgiyle karşılaşmaktan dolayı gururluyuz. Yine çok harika bir şarkı yakında sizlerle olacak. Sevenlerimi şaşırtmayı seviyorum. Gerek kliplerde gerek kıyafet tarzımda farklı bir Erhan gördüklerinde daha mutlu oluyorlar. Her şey onlar mutlu olsun diye. Onlar varsa biz varız..."

ERHAN AVCI BİYOGRAFİ

Almanya'da 1989 yılında dünyaya gelen Erhan Avcı 10 yaşına kadar burda yaşayıp 3.sınıftayken ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştır. Eğitim hayatını İzmir'de tamamlayan ve Ege Üniversite'si Moda tasarımı bölümünü bitiren Erhan Avcı, ardından grafikerlik eğitimi de aldı.Akabinde Anadolu Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünü de başarıyla tamamlayan Avcı, Asmodeus'un kaosu adlı kitabının kapak ve poster tasarımınıda kendisi yapmıştır. Hemen bir yıl sonra yine Uğur İşbil’in Cızırtı adlı romanın kapak tasarımını yapmıştır.

Enerji sistemlerine merakından dolayı terapistlik eğitimi de alan Erhan Avcı önemli sağlık kuruluşlarında terapist olarak da çalışmıştır.Çok yönlü yetenekli kişiliğinin içinde müzikte olmazsa olmazlarından olan Avcı, ayrıca söz ve beste de yapmaktadır. Profesyonel anlamda ilk çalışması olan 'iban' isimli single çalışmasını 2019 yılında müzikseverlerle buluşturdu. Müzik Prodüksiyon işleriyle de uğraşan Avcı 2020 yılında Sanal Aşk adlı single çıkarmıştır.Bu çalışma sadece sound üzerine kurulu bir dans parçasıdır. 2021 yılında Dokun Bana adlı Türkçe Pop şarkısı yayınlayan Erhan Avcı bu çalışmasıyla da dikkatleri üzerine toplamıştır. Bir yıl sonra Zamanın Yok adlı yeni bir şarkı çıkaran sanatçı club müziği severlerin beğenisine sunmuştur. Türkiye İtunes resmi listesinde şarkı 1 numaraya kadar çıkmıştır. Sanatçı ayrıca sahne çalışmalarına devam etmektedir.



ERHAN AVCI – “ZAMANIM YOK” YOUTUBE LİNK:

https://www.youtube.com/watch?v=b2MM4Pi0NOw

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https://www.instagram.com/avcierhanavci

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