Erdem Kınay yeni video klibi için kamera karşısına geçti

Haber: Dinçer Karacalar

Erdem Kınay, “Proje 3” adlı albümünü yeni yılda hayranlarının beğenisine sundu.2022 ‘ye iddalı bir giriş yapan Kınay yeni video klibini yayınladı.

Erdem Kınay ; sesini ilk duyduğum da yeteneğine hayran kalmıştım , bir şarkı yapmalıydık ve yaptık ,videosunu çektik dediği , proje 3 albümünde yer alan ‘’Yalnızlık Sınavı ‘’ adlı şarkısına eşlik eden Ceylan Koynat ile birlikte kamera karşısına geçti.

Sözleri Murat Güneş ‘ e , müziği ve düzenlemesi Erdem Kınay imzası taşıyan , Ceylan Koynat yorumu ile ‘’Yalnızlık Sınavı ‘’ adlı şarkının Video klibi ;Lucapigs yönetmenliğinde , Zuhal Müzik Stüdyo ‘da profesyonel bir ekiple çekildi.

Erdem Kınay ‘ın yeni Proje 3 albümünde yer alan ‘’Yalnızlık Sınavı’’ isimli şarkısının video klibi Netd Müzik Youtube kanalında yerini aldı.