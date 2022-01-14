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Erdem Kınay yeni video klibi için kamera karşısına geçti

14 Ocak 2022 Cuma 11:49
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Erdem Kınay yeni video klibi için kamera karşısına geçti

Haber: Dinçer Karacalar

Erdem Kınay, “Proje 3” adlı albümünü yeni yılda hayranlarının beğenisine sundu.2022 ‘ye iddalı bir giriş yapan Kınay yeni video klibini yayınladı.

Erdem Kınay ; sesini ilk duyduğum da yeteneğine hayran kalmıştım , bir şarkı yapmalıydık ve yaptık ,videosunu çektik dediği , proje 3 albümünde yer alan ‘’Yalnızlık Sınavı ‘’ adlı şarkısına eşlik eden Ceylan Koynat ile birlikte kamera karşısına geçti.

Sözleri Murat Güneş ‘ e , müziği ve düzenlemesi Erdem Kınay imzası taşıyan , Ceylan Koynat yorumu ile ‘’Yalnızlık Sınavı ‘’ adlı şarkının Video klibi ;Lucapigs yönetmenliğinde , Zuhal Müzik Stüdyo ‘da profesyonel bir ekiple çekildi.

Erdem Kınay ‘ın yeni Proje 3 albümünde yer alan ‘’Yalnızlık Sınavı’’ isimli şarkısının  video klibi Netd Müzik Youtube kanalında yerini aldı.

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