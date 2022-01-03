Erdem KINAY ‘DAN 2022'YE İDDALI GİRİŞ…

DİNÇER KARACALAR

Yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren DJ, müzik yapımcısı, besteci ve prodüktör Erdem Kınay, “Proje 3” adlı albümünü hayranlarının beğenisine sundu. Albüm de ; sözleri Deniz Erten ‘e Murat Güneş’e, Günay Çoban ‘ a ve Yusuf Taşkın’ a , Selahattin Erhan ‘a ait müzik ve düzenlemesi Erdem Kınay imzası taşıyan 12 hit şarkı yer alıyor. “Proje 3” albümünde Kenan Doğulu , Yılmaz Taner , ve birbirinden yetenekli ,iyi yorumcu genç müzisyenler ile birlikte çalışan Erdem Kınay , yeni yıla iddialı bir giriş yaparak hayranlarına sürpriz yaptı.Erdem Kınay ‘ın Proje 3 isimli albümü KNY Müzik ve Dmc Netd müzik kanalında yerini aldı…