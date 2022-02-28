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Erbil Aslan’ın Yeni Şarkısı 'Sensiz Yaşayamam' Yayında!

28 Şubat 2022 Pazartesi 13:02
Erbil Aslan’ın Yeni Şarkısı 'Sensiz Yaşayamam' Yayında!

Haber: Aslan Sayım

Bir önceki çalışması 'Git Şimdi Yoluna' ile büyük beğeni toplaması ve radyolarda sıkça yer verilmesi sebebiyle Erbil Aslan arayı fazla uzatmadan yeni teklisi 'Sensiz Yaşayamam'ı dinleyicinin beğenisine sundu.

 Çalışmanın Söz, müzik, aranje ve bağlaması Erbil Aslan, Mix-Mastering Barış Büyük,Color Utku Çılgın'a ait. Klibin Yönetmenliğini ise Sefa Düzgün üstlendi.

Tiktok ve diğer sosyal medya platformlarında yoğun ilgi gören çalışma, başarılı sosyal medya fenomenleri tarafından paylaşıldı. 

Erbil Aslan 'Sensiz Yaşayamam' ı kendi Prodüksiyon şirketine ait olan Aslan Production Youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayınladı.

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Erbil Aslanın Yeni Şarkısı Sensiz Yaşayamam Yayında
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