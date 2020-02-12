 ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN YENİ BELGESEL : "SEN DE FARK ET"

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
2018 Eylül ayında belgesel ekibiyle birlikte çalışmalara başlayan Engin Altan Düzyatan, 6 aylık ön çalışmanın ardından 1 yıl boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde çekimler yaptı.
Hindistan, Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya'da, plastik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yerlere ve dünyanın en kirli nehri olarak adlandırılan Endonezya'daki Citarum’a gitti. Bangkok'ta çöplerle dolu şehir kanallarının temizlenmesi için her gün yapılan temizlik rutinine katılarak çöp temizledi.
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