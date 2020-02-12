ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN YENİ BELGESEL : "SEN DE FARK ET"

Engin Altan Düzyatan, Afrika'daki susuzluğa dikkat çekmek amacıyla yaptığı ilk belgesel "Sen de Tanık Ol”dan sonra tüm dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden plastik sorununun neden ve sonuçlarını araştırmak için "Sen de Fark Et" adlı yeni bir belgeselinin çekimlerini tamamladı.