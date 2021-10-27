En iyi Arnavut şarkıcısı ‘Big Mama’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

'BEST OF RUMELİ 2021’ ÖDÜLLERİ İÇİN BİNLERCE KİŞİ OY KULLANDI

EN İYİ ARNAVUT ŞARKICISI ‘BIG MAMA’

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz sene pandemi dolayısıyla ertelenen Best Of Rumeli Ödül Töreni, Rumeli Üniversitesi katkıları ve Demirören Medya Grubu sponsorluğunda Cemal Reşit Rey Salonu’nda görkemli bir tören eşliğinde gerçekleştirildi.

Balkanların önde gelen başarılı isimlerinden Yusuf Emin ve Havva Karakaş’ın sunuculuğunu üstlendiği törende, Atatürk heykellerinden özel olarak yaptırılan ödüller, kültürler arası kardeşliği, dostluğu ve sevgiyi sembolize ederek sahiplerine takdim edildi.

Bir çok ünlü isme ödül yağdı!

Binlerce kişinin katıldığı oylamalar sonucunda 26 kategoride televizyon, sinema, müzik, moda, spor, edebiyat, akademi ve basın dünyasının en iyilerine ödülleri verildi. Televizyonların sevilen Rumeli’li sanatçısı Suzan Kardeş, Bekriya Rumeli Clup albümü ile ‘’En İyi Rumeli Albümü’’ kategorisinde ödülün sahibi olurken ‘’En İyi Kadın Sanatçı’’ ödülü ise Demet Evgar’a verildi. Gecede Gani Müjde ‘’En İyi Senarist’’ seçilirken, ‘’En İyi TV Programcısı’’ ödülünün sahibi ise Güneri Civaoğlu oldu. ‘’En İyi Film’’ ödülü BKM’den Annemin Yarası sinema filmine takdim edilirken, En İyi Arnavut Sanatçısı ödülü İstanbul aşığı Big Mama’ya layık görüldü.