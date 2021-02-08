EN ÇOK DİNLENENLERDE TEOMAN ZİRVEDE

NEDRET HOTUN
İSTANBUL
Dijital müzik platformu Muud, Ocak ayının en çok dinlenenler listesini yayınlandı. Yerli albümler kategorisinde, yeni albümüyle Teoman zirveye otururken yabancılar listesine ise The Weeknd damga vurdu.
Önce Vatan Gazetesi
Yerli albümler kategorisinde, yeni albümüyle Teoman zirvede
NEDRET HOTUN
İSTANBUL
Dijital müzik platformu Muud, Ocak ayının en çok dinlenenler listesini yayınlandı. Yerli albümler kategorisinde, yeni albümüyle Teoman zirveye otururken yabancılar listesine ise The Weeknd damga vurdu.
Önce Vatan Gazetesi