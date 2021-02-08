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EN ÇOK DİNLENENLERDE TEOMAN ZİRVEDE

Yerli albümler kategorisinde, yeni albümüyle Teoman zirvede

08 Şubat 2021 Pazartesi 16:28
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EN ÇOK DİNLENENLERDE TEOMAN ZİRVEDE

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Dijital müzik platformu Muud, Ocak ayının en çok dinlenenler listesini yayınlandı. Yerli albümler kategorisinde, yeni albümüyle Teoman zirveye otururken yabancılar listesine ise The Weeknd damga vurdu.

Önce Vatan Gazetesi

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TeomanZirveEN ÇOK DİNLENENNEDRET HOTUNönce Vatan
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