En Büyük Destekçisi Aleyna

HABER: DİNÇER KARACALAR
Düzenlemesinde Can Ata yılmaz imzası bulunan şarkının sözleri ve bestesi ise Cengiz Tekin’e emanet. Ferit Çetinkaya yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Öztel klip için titizlikle hazırlandı. Öztel’in klipte en büyük destekçisi ise kızı AleynaTilki oldu; Aleyna klip çekiminden bir saniye bile ayrılmadı.
DMC etiketiile “Seni Kalbimden Kovdum” 14 temmuz’da bütün dijital platformlarda, klibi ise NetD kanalında yayında!
Söz-Beste: Cengiz Tekin
Düzenleme: Can Atayılmaz
Classic/ElektroGitar: YalçınYakın
Strings: İstanbul Strings
Mix/Mastering: Utku Ünsal
Yönetmen: FeritÇetinkaya
GörüntüYönetmeni: FeritÇetinkaya
YönetmenYardımcısı: ÇağrıTürkoğlu
KameraOperatörü: Kemal Çetinkaya
Focus Puller: Furkan Kahraman
Drone: ÇağrıTürkoğlu
IşıkŞefi: Kenan Şeker - ÖzgürŞeker
IşıkAsistanı: Emir Ali Kıskaç
Set: Kaya Set
Prodüksiyon: FeritÇetinkayaProdüksiyon
Prodüksiyon Amiri: KayhanPinç
Kurgu: ÇağrıTürkoğlu
Color: EmrahTekin
Bakstage: SerhanSoykan
Set: Kaya Set
Set Asistanı: Emir Ali Kıskaç - Deniz Kuşsesi
Servis: RasimÖte
Styling: OğuzErel
Makyaj: BedirhanAydın
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