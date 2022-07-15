En Büyük Destekçisi Aleyna

HABER: DİNÇER KARACALAR

Düzenlemesinde Can Ata yılmaz imzası bulunan şarkının sözleri ve bestesi ise Cengiz Tekin’e emanet. Ferit Çetinkaya yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Öztel klip için titizlikle hazırlandı. Öztel’in klipte en büyük destekçisi ise kızı AleynaTilki oldu; Aleyna klip çekiminden bir saniye bile ayrılmadı.

DMC etiketiile “Seni Kalbimden Kovdum” 14 temmuz’da bütün dijital platformlarda, klibi ise NetD kanalında yayında!

Söz-Beste: Cengiz Tekin

Düzenleme: Can Atayılmaz

Classic/ElektroGitar: YalçınYakın

Strings: İstanbul Strings

Mix/Mastering: Utku Ünsal

Yönetmen: FeritÇetinkaya

GörüntüYönetmeni: FeritÇetinkaya

YönetmenYardımcısı: ÇağrıTürkoğlu

KameraOperatörü: Kemal Çetinkaya

Focus Puller: Furkan Kahraman

Drone: ÇağrıTürkoğlu

IşıkŞefi: Kenan Şeker - ÖzgürŞeker

IşıkAsistanı: Emir Ali Kıskaç

Set: Kaya Set

Prodüksiyon: FeritÇetinkayaProdüksiyon

Prodüksiyon Amiri: KayhanPinç

Kurgu: ÇağrıTürkoğlu

Color: EmrahTekin

Bakstage: SerhanSoykan

Set: Kaya Set

Set Asistanı: Emir Ali Kıskaç - Deniz Kuşsesi

Servis: RasimÖte

Styling: OğuzErel

Makyaj: BedirhanAydın